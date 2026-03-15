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Se engancha desde la fachada

Preocupación por la 'Spiderwoman' de Moaña (Pontevedra): la Policía Local advierte del peligro por cómo limpia los cristales

Los detalles La Policía Local ya ha advertido a la mujer del peligro en dos ocasiones, y han avisado a la vecina de que la próxima vez, será multada.

'Spiderwoman' de Moaña
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Los vecinos de Moaña, en Pontevedra, están preocupados por una residente del pueblo que tiene una forma muy curiosa de limpiar las ventanas: sale por fuera y se agarra a ellas desde la fachada para hacerlo. Es por ello por lo que en el pueblo ya se ha ganado el mote de 'Spiderwoman'.

La Policía Local ya le ha advertido del peligro en dos ocasiones y le han avisado de que la próxima vez que la vean, será multada. En todo caso, los agentes esperan que la mujer mujer deje de ponerse en riesgo sin tener que multarla.

La mujer tiene 70 años, pero su edad no le impide salir a la fachada y moverse por el alféizar para limpiar las ventanas de su vivienda, situada en un primer piso en pleno centro urbano, tal y como se puede ver en la imagen que ilustra esta noticia.

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