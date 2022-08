Les clavan banderillas y estoques una y otra vez y les cortan las orejas mientras siguen vivos. Es la cruel tortura a la que un grupo de aficionados habría sometido a unos becerros en Vinuesa, según consta en las duras imágenes documentadas por PACMA, que ha denunciado públicamente este martes esta "salvaje" becerrada, celebrada el pasado 17 de agosto en la localidad soriana.

El Partido Animalista afirma que un grupo de personas aficionadas martirizó hasta la muerte a varios animales de corta edad en este evento, clavándoles objetos punzantes hasta que decidieronn matarlos, fallando en numerosos intentos y atravesándoles por los costados. Tal y como muestran las imágenes -que pueden verse en el vídeo unas líneas más abajo- incluso llegan a cortarles las orejas con los becerros aún conscientes.

El presidente de PACMA, Javier Luna, destaca en un comunicado la necesidad de denunciar públicamente este tipo de situaciones "para que la sociedad pueda opinar sobre ello y posicionarse". "Estos eventos se llevan con relativa discreción y normalmente supone un problema documentarlos porque los organizadores y los participantes no quieren que se vea cómo torturan a los animales", advierte en la nota.

No es la única denuncia que ha lanzado este verano el Partido Animalista en relación con los festejos taurinos: tan solo un día antes, la formación denunciaba la participación de menores de edad en un encierro con animales vivos en Nules (Castellón). Entrevistado en Más Vale Tarde, el presidente de la Peña 'El Bou' defendía no obstante este miércoles que "no es un espectáculo taurino, sino "un acto de trashumancia con animales mansos".