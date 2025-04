Denuncian a un policía por darle una paliza a un menor marroquí al grito de "moro de mierda" en Murcia

Un policía local de Murcia ha sido acusado de haberle pegado una brutal paliza a un menor marroquí al grito de "moro de mierda". Unos hechos que fueron grabados en vídeo por las personas que presenciaron la escena.

Según ha desvelado 'El Español', los hechos se produjeron el pasado 12 de abril cuando el menor, de 15 años, estaba bebiendo con unos amigos sentado en un parque próximo a un supermercado de la avenida Juan de Borbón donde se había producido un robo.

En ese momento, se personó en el lugar una patrulla de la Policía Local, que se aproximó a él para pedirle su carné de identidad. Según cuenta el menor en la denuncia que ha interpuesto acompañado de su madre, el agente comenzó a lanzarle gritos de "moro de mierda" y otros insultos.

A continuación, el menor relata que fue apaleado por el policía. "Me levanté y me dispuse a sacar el móvil del bolsillo y un policía local comenzó a golpearme. Intenté alejarme, cuando un policía me coge, me tira al suelo y me golpea en la cabeza", explica, según recoge el citado medio.

Tras esto, los agentes le trasladaron a Urgencias debido a que había perdido la consciencia. Una vez recuperado, le hicieron pasar la noche en comisaría.

En su declaración, recalca que tiene vídeos que grabaron sus amigos. "Hay testigos de los hechos denunciados" asegura.