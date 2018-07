Denuncian a un camión de bomberos en Granada por exceso de velocidad al ir a apagar un incendio

El sindicato CSIF ha denunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha multado por exceso de velocidad a un camión de bomberos de Granada que se dirigía a apagar un incendio y ha lamentado que un radar fijo no discrimine el tipo de vehículos que multa.

El sindicato ha explicado en un comunicado que un camión de bomberos de Granada ha sido multado por un radar fijo ubicado en la carretera que une la capital con Las Gabias, donde fue captado circulando a 83 kilómetros por hora con un límite máximo de velocidad de 60.

El camión se dirigía a pagar un incendio en el municipio metropolitano de Churriana de la Vega, por lo que superó los límites permitidos. CSIF ha lamentado que el radar fijo no discrimine si se trata de un vehículo de bomberos, "aunque se debería de tener en cuenta que circulaba con señales luminosas" y ha calificado de inaudito que no se paralice el expediente de multa cuando se constata que es un servicio público en una actuación de urgencias.

"Un bombero cuando sube a su camión en una emergencia debe poner sus cinco sentidos en la conducción, y no puede ir pendiente de si lo van a multar por no cumplir alguna norma", ha recalcado el sindicato, que ha recordado que la normativa permite a servicios de emergencias superar los límites en un servicio urgente. CSIF ha recalcado además que no se trata de un hecho aislado y que la Jefatura de Bomberos paga las sanciones, aunque ha deseado que puedan recuperar el importe destinado a estas multas.