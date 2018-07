Enfermos de hepatitis C reciben con esperanza la denuncia contra la Xunta por el suministro del Sovaldi

LOS ENFERMOS DE HEPATITIS C CONFÍAN EN EL AMPARO DEL CONSTITUCIONAL

La denuncia a dos altos cargos de la Xunta por no haber suministrado a tiempo el Sovaldi a ocho pacientes con hepatitis C da esperanzas a la plataforma que denunció a la exministra de Sanidad, Ana Mato. Representan a 35 familias, cinco de ellas han perdido a un enfermo que no recibió a tiempo el tratamiento. Núñez Feijóo ha insistido en que siguieron criterios médicos.