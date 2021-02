Gema Gil, madre de una niña de 12 años, ha denunciado la actuación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid después de que un conductor de autobús hiciera bajarse a la menor por no llevar el abono transporte en una zona sin viviendas, de noche, y sin preguntarle si llevaba un teléfono móvil para poder llamar a sus padres.

Según ha explicado la madre a laSexta.com, la menor se monta cada día en el mismo autobús para acudir al colegio acompañada de su prima de 14 años. "Salen siempre las dos juntas de casa porque vivimos en el mismo edificio. Siempre miran desde casa cuando viene, porque como es de noche... pero justo ayer llegaba antes el autobús, así que bajaron corriendo. Mi hija llegó primero y subió, pero a la otra niña le cerró las puertas", ha explicado. A pesar de que llegó a tocar el cristal, el conductor "no la abrió".

Fue entonces cuando la menor comenzó a ponerse nerviosa. "Ellas se acompañan la una a la otra, y se asustó, se puso nervosa", ha continuado explicando la madre de la menor, que ha asegurado que su hija "no encontraba el abono", aunque posteriormente descubrió que lo llevaba en la mochila.

Además, suelen llevar dinero por si lo necesitan, pero lo porta la prima, ya que es la mayor de las dos. "El conductor debió de decirle que sino lo encontraba tenía que bajarse; le preguntó dónde y le dijo que ahí mismo", ha narrado la madre de la niña de 12 años.

Ya habían pasado dos paradas desde que la menor había cogido el trasporte, y se encontraba en una zona industrial donde no hay viviendas en plena noche. Además, afirma Gema Gil, el conductor conocía a la menor, ya que coincidían con él tres días a la semana en la línea 141 de la EMT.

El susto fue aún mayor cuando los padres de la menor recibieron la llamada de un número extraño. "Le compramos un móvil cuando empezó el instituto para que cuando llegase nos llamara, pero ayer tampoco lo llevaba. Nos llamaron de un teléfono. Era una chica que la había encontrado llorando y corriendo como una loca. Le dijo 'tranquila, yo me quedo contigo', y se quedó con ella hasta que el padre pudo ir a por ella en el coche", ha explicado Gil en declaraciones a laSexta.com. "Quiero dar las gracias a la chica que la encontró llorando y se quedó con ella hasta que hemos podido llegar. Con los nervios no le pedí su teléfono", ha añadido Gil en Twitter, donde originariamente denunció la situación.

Tras lo acontecido, Gil ha explicado a laSexta que ya ha escrito a la EMT para abrir una reclamación. "Me mandaron un mensaje, que imagino que era automático, con un enlace para poner la reclamación, y lo hice. Me contestaron que lo estudiarían y ahora les he vuelto a escribir para saber en cuanto tiempo contactan conmigo", ha explicado.

Lo que más le preocupa, según ha declarado a laSexta.com es que no exista un protocolo para que en otros casos similares no ocurra lo mismo. "Son muchos los menores que cuando empiezan el instituto tienen que ir solos por los horarios. Ni siquiera le preguntó si tenía un teléfono ni llamó a Policía para que llamara a sus padres", ha lamentado.

Por eso, exige "que no vuelva a pasar" y "que haya un protocolo para todos los menores que viajen solos", y lamenta que nadie tuviera la empatía de pagarle el billete: "Me llama la atención que nadie del autobús pagara el billete, porque es 1,50. No es una niña que se quiere colar, ni que viene de fiesta, es una niña que conocen y que lleva el abono siempre", ha zanjado.