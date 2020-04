Las residencias de ancianos han sido de las más golpeadas por la pandemia: allí han fallecido en torno a la mitad de las víctimas del coronavirus en España. Sin embargo, las condiciones de los trabajadores de estos centros a menudo son de lo más precarias, pese a lo duro de su labor. Así lo ha denunciado, a través de Twitter, el hijo de una auxiliar de enfermería que trabajaba en una residencia y falleció por el COVID-19.

"Hoy hace dos semanas que murió mi madre. Coronavirus. Tenía 62 años y era auxiliar de enfermería en un residencia. Me ha costado mucho escribir esto públicamente, pero creo que hay algunas cosas que a ella le hubiera gustado que se expusieran", arranca Álex, el hijo de la sanitaria fallecida, en un desgarrador hilo.

"Hacía su trabajo con infinito cariño, pero no lo hacía (solo) por amor, sino para llegar a final de mes. Ya en su casa, de baja, me dijo, como disculpándose, que esta vez se sentía muy cansada y que en doce años no había faltado nunca", continúa, adjuntando varias nóminas de su madre que muestran un salario en torno a los 900 euros mensuales, e incluso menos, incluyendo "pluses por festivos, domingos y noches".

"900 euros, a veces incluso menos, por hacerse cargo de todo el cuidado de nuestros mayores. Con ratios extenuantes y con un desgaste físico y psicológico inasumible", lamenta Álex, que explica que su madre tomaba habitualmente ansiolíticos y antiinflamatorios para poder hacer frente a sus fatigosas jornadas.

"Todo esto trabajando a turnos de mañanas, tardes y noches. No podía dormir sin pastillas y tenía las rodillas y la espalda muy deterioradas de cargar con el peso de personas mayores", asegura, mostrando un planillo con el extenuante horario laboral de su madre.

El usuario concluye su denuncia reclamando "un plan de reparación y memoria para las personas que están dejándose la vida, literalmente, estos días". "Da igual la ideología: hay que proteger la educación, la sanidad y la dependencia públicas. Para tener tratamientos, para que se apliquen y para que nos cuidemos al final del camino. Protegerlas es defender la vida frente a la muerte, como hizo mi madre hasta el final", afirma.

Puedes leer el hilo completo aquí :