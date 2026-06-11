Dejan a sus hijos de entre cuatro años y seis meses solos en el hotel para irse de fiesta: los padres ya están detenidos

Los detalles Además, fuentes cercanas al caso han confirmado a EFE que dos de los niños han dado positivo en cocaína.

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio extranjero en Benalmádena (Málaga) por presuntamente dejar solos a sus tres hijos, dos de los cuales dieron positivo por cocaína. Los menores, de cuatro años, dos años y seis meses, fueron abandonados en un hotel mientras sus padres se iban de fiesta, según la 'Cadena Ser'. Actualmente, los niños están bajo cuidado médico en el Hospital Materno de Málaga y bajo la custodia del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. La pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 28, enfrenta cargos por abandono de menores, y la investigación sigue abierta.

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio extranjero por presuntamente dejar solos en un hotel de Benalmádena (Málaga) a tres hijos de corta edad, de los que dos de ellos -uno un bebé- habrían dado positivo por cocaína, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

En este sentido, fuentes policiales han apuntado a que los niños se encuentran con cuidado médico y bajo custodia del Servicio de Protección de Menores de la Unidad Adscrita de la Junta de Andalucía, han informado fuentes policiales. Asimismo, fuentes sanitarias han indicado que los menores están siendo atendidos en el Hospital Materno de Málaga.

Los menores, que tienen cuatro años, dos años y seis meses, fueron dejados solos en el alojamineto por sus padres, con el fin de irse de fiesta, según la información que ha avanzado este jueves la 'Cadena Ser'.

Ahora, la pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 28, ha sido detenida por un delito de abandono de menores, mientras que la investigación, que sigue abierta, la lleva el Grupo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena.

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