La joven víctima de la 'Manada de Manresa' ha declarado este lunes ante la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la violación múltiple que sufrió a manos de varios jóvenes en 2016, un testimonio que podría ser clave para que la Fiscalía eleve la acusación contra ellos de abuso a agresión sexual, si aprecia que concurrieron intimidación o violencia.

La víctima, que en el momento de los hechos tenía 14 años, ha relatado que los jóvenes que la violaron tenían una pistola y que en un momento dado accedió a realizarles una felación a dos de ellos ante el temor que le produjo el arma. "Se estaban pasando pistolas", ha explicado, "recuerdo la pistola, recuerdo estar atemorizada, agobiada".

Según mantiene la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, los acusados aprovecharon que la adolescente se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas para violarla. El principal acusado, Bryan Andrés M., habría animado al resto a agredirla sexualmente por turnos. "Le digo a Bryan que me acompañe a mear y empieza a meterme los dedos en la vagina, le dije que me dolía, le dije que no quería", ha relatado la víctima, "volvemos a la caseta, empiezan a hacerme cubatas y ya no me acuerdo de más".

Asimismo, ha relatado que otro de las acusados se le echó encima y la forzó sexualmente. "Solo me acuerdo de que estaba llorando", ha dicho.

Por el momento, la Fiscalía acusa a seis de los procesados de un delito de abusos sexuales continuados, aunque no descarta elevar la acusación a agresión sexual, y a un séptimo de haberse masturbado mientras presenciaba la violación, sin hacer nada por impedirla. "Tengo un flash de que había mucha gente haciéndose pajas", ha recordado la joven.

El principal acusado siguió manteniendo contacto con la víctima después de la violación múltiple, según el relato de la joven. "Me dice que soy una puta y que me había follado a todos", ha declarado. "Unos días después le pregunté a Bryan si me habían echado algo en la bebida, me dijo que lo sentía por lo que han hecho sus amigos", ha añadido, asegurando que este la llamó "para que quitara la denuncia".

También ha relatado lo que le contó una amiga suya que estaba presente en el momento de los hechos: "Me dice que me hacían cubatas y se tapaban para hacerlo, que me querían dejar tirada en un río". "Me dijo que yo estaba en el suelo llorando", ha añadido la joven, que tenía "moratones y chupetones en pecho" tras el ataque.

Como consecuencia del mismo, ha declarado, ha tenido que recibir terapia y aún se encuentra "desbordada" por la situación.

Para la resolución de este caso resultará determinante si el Ministerio Fiscal opta por mantener el delito de abusos o lo cambia por el de agresión sexual. El juicio tiene lugar poco después de que el Tribunal Supremo rectificara dos sentencias anteriores contra los integrantes de 'La Manada', que violaron a una joven en los Sanfermines de 2016. Aunque inicialmente fueron condenados por abuso sexual, el Alto Tribunal elevó la condena a 15 años de prisión por agresión sexual.