Los seis jóvenes de Manresa se sientan ante al sección 22ª de la Audiencia de Barcelona acusados de abusar sexualmente de una chica de 14 años. Los hechos ocurrieron en una fábrica abandonada de Manresa en octubre de 2016.

Los jóvenes se encontraban celebrando un botellón cuando, según ha explicado la Fiscalía, los acusados aprovecharon la situación de embriaguez de la menor para abusar de ella. En primer lugar, el acusado Bryan Andrés M. se llevó a la menor a una caseta abandonada y abusó sexualmente de ella.

Momentos después, el chico volvió junto a sus amigos para animarles a hacer lo mismo que él acababa de hacer con la menor. Y así sucedió: seis jóvenes se fueron turnando cada 15 minutos para abusar sexualmente de la chica mientras que otro de los jóvenes se masturbaba observando la agresión, sin impedirla.

Tras la violación, otro de los procesados, Marco Antonio R., amenazó a varios menores con una pistola de fogueo, advirtiéndoles de que su familia tendría problemas si contaban algo de lo sucedido.

Horas después de la violación múltiple, según el escrito de acusación, cuando en la fábrica abandonada solo quedaban la víctima y su amiga junto a dos de los procesados, estos volvieron a agredirla sexualmente.

La Fiscalía pide 10 y 12 años de cárcel, ya que la víctima no mostró resistencia

La Fiscalía pide una pena de cárcel de entre 10 y 12 años. Al no mostrar resistencia por parte de la víctima, anulada por el consumo de alcohol, y, por tanto, ante la inexistencia de violencia o intimidación de los agresores, el tipo penal por el que se les acusa no permite imponer una pena mayor.

Por su parte, la acusación particular de la víctima alega que los acusados llevaron a cabo un claro delito de agresión sexual continuado y defiende la existencia de violencia e intimidación para que la menor no se opusiera al ataque. Por ello, pide una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.

Los acusados aseguran que los hechos no se produjeron, pero el ADN de uno de los procesados (Daniel David R.) fue encontrado en la ropa íntima de la víctima.

Los acusados han presentado diferentes versiones

Algunos de los procesados han asegurado que no se conocían entre ellos, y otros han afirmado que no conocían a la víctima. También han incriminado a dos asistentes a la fiesta que no están encausados y han señalado que la menor estaba en un estado de embriaguez muy severo y que tenía grandes ánimos de "tirarse a todo el mundo".

En una próxima sesión será la víctima la llamada a declarar por este caso de violación múltiple. Sus palabras serán de gran importancia para la Fiscalía y la acusación particular, que deberán indicar finalmente en sus escritos si el tipo penal es abuso o agresión sexual, una tipìficación que variará considerablemente las penas de prisión que serán adjudicadas a los acusados y procesados.

El Gobierno de Pedro Sánchez explicó que se encontraban preparando una reforma del Código Penal para que la violación y la agresión sexual fueran los únicos tipos penales que se establecieran en caso de producirse una acción que se ajustase a las características de estos delitos.

De esta forma, se eliminaría el delito de abusos sexuales, tipificación que fue establecida en primer lugar a la acción delictiva por parte de La Manada en los Sanfermines y que posteriormente fueron declarados culpables de un delito de agresión sexual múltiple con una pena de prisión de 15 años.