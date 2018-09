De desenterrar el cuerpo a despotricar en el coche: las imágenes de Ana Julia Quezada antes de ser detenida por el asesinato de Gabriel

La imagen del momento en el que Ana Julia Quezada desentierra el cuerpo de Gabriel fue la que precipitó su detención. Los investigadores lo fotografiaban todo. Estaban ocultos, a pocos metros de donde Quezada había cavado con esta pala una pequeña fosa.

Esta es la secuencia: Ana Julia llega a la finca de Rodalquilar, baja del coche y se dirige a la zona de la piscina. Los agentes observan como mueve unos tablones. Cuando termina de desenterrarlo lo envuelve en una toalla y lo mete en el maletero. Expediente Marlasca ha tenido acceso a las fotografías que aparecen en el sumario.

Ana Julia sale de la finca, no tiene claro dónde ir. Así reflexionaba en voz alta mientras era grabada: "¿Dónde lo puedo llevar yo? No, no puedo… ¿No quieren un pez? Le voy a dar un pez… mis cojones".

Los agentes no se quieren arriesgar y antes de entrar en el garaje la detienen. Ella lo niega todo. Mientras los agentes confirman lo que ya intuían: Ana Julia trasladaba el cuerpo del pequeño Gabriel.