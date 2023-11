Novedades que podrían ser importantes en el caso de Daniel Sancho y la muerte de Edwin Arrieta. Según informa 'Y ahora Sonsoles', que ha podido tener acceso al contenido íntegro a lo ocurrido este lunes en la vista en el tribunal de la isla de Samui.

Sancho cuenta con el testimonio de un testigo que probaría que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente y no un acto premeditado. Durante esta vista, su máxima preocupación ha sido que el 27 de noviembre, cuando se ha pospuesto la nueva vista, este testigo clave no está en Tailandia. La corte le ha tranquilizado diciéndole que no va a haber ningún tipo de declaración ese día.

La otra novedad del caso ha sido que Sancho ha decidido prescindir del abogado de oficio que le iba a defender, dada la inconformidad mostrada tanto por el acusado como por su familia. La familia baraja varias posibilidades para la defensa de Sancho y la corte está apresurándose a encontrarle un abogado de oficio.

De lo que sí que se ha declarado culpable ha sido de descuartizar y ocultar el cuerpo de Arrieta, asegurando que su muerte se debió a un accidente. Cuando pasó a disposición judicial el pasado 7 de agosto, Sancho sí se declaró culpable del asesinato, así como del descuartizamiento del cirujano colombiano, que conlleva la pena de muerte en Tailandia.