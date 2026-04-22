El cura de Aznalcóllar (Sevilla) estalla contra sus feligreses y denuncia acoso: "Me habéis rayado el coche y perseguido"

¿Qué ha dicho? "Para que se enteren todos los enterados. Nos sentamos un momento", ha exigido el párroco para confesar: "A mí me habéis rayado el coche, se me ha roto el retrovisor y se me está persiguiendo públicamente".

En una iglesia de Sevilla, el cura de Aznalcóllar, Rubén Blasco, protagonizó una acalorada confrontación con sus feligreses durante una misa. El sacerdote lanzó duras críticas a los miembros de la Hermandad de la Encarnación, denunciando acoso, daños a su coche y una campaña de descrédito. Blasco justificó su falta de la medalla de la hermandad en Semana Santa, argumentando su rol como director espiritual. La situación se tornó tensa, con abucheos y voces elevadas, hasta que algunos asistentes intervinieron. El Arzobispado de Sevilla está investigando el incidente para decidir posibles medidas.

Tremenda bronca la que se ha vivido en una iglesia de Sevilla. Porque el cura de Aznalcóllar, Rubén Blasco, ha estallado en plena misa contra sus feligreses. No ha dudado en lanzarles reproches directos a los miembros de la Hermandad de la Encarnación. El párroco ha denunciado sufrir acoso, daños en su coche y hasta una campaña de descrédito. Ha decidido hacerlo público, culpando a miembros de laasociación de fieles católicos.

"Para que se enteren todos los enterados", empieza diciendo el sacerdote, despertando abucheos entre los asistentes a la misa. "Nos sentamos un momento", ha exigido para confesar: "A mí me habéis rayado el coche, se me ha roto el retrovisor y se me está persiguiendo públicamente".

Este es el mensaje del párroco de Aznalcázar, que ha dado un discurso que nada tiene que ver con la fe y que tiene unos receptores concretos: los miembros de la Hermandad de la Encarnación. "¿Por qué no llevo el cordón de la hermandad? Porque yo soy el director espiritual, no un hermano raso", responde a los supuestos mensajes que circulan por redes sociales criticando al párroco, Rubén Blasco, por no portar la medalla durante la Semana Santa.

"Irse los que no queráis escuchar verdades", exige el cura y la situación se vuelve aún más tensa. Sobre todo cuando denuncia sentirse acosado. "Se me está persiguiendo públicamente", ha dicho delante de todos los feligreses y, hasta ha llegado a justificar su vestimenta. "Todos los días voy vestido de párroco, de cura, de lo que soy. Si yo el Viernes Santo llevaba sotana, era porque es mi traje de gala y había muerto el Señor".

Es entonces cuando las voces se elevan hasta tal punto que hay hermanos que tienen que intervenir. "No, vale, ya no". Tras lo vivido, este miércoles en el pueblo sevillano, nadie habla. Ni el párroco ni los miembros de la hermandad, a lo que se les pregunta. "No voy a hablar", es todo lo que han dicho.

El caso ya está en manos del Arzobispado de Sevilla. Estudiará medidas para tomar en este encontronazo entre el cura y sus vecinos.

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