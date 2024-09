Los niños del Colegio Altamar de Vigo conviven con desprendimientos del mobiliario, cucarachas, roedores y la falta de mantenimiento. "Es la casa de los horrores", comenta el padre de un alumno.

Una situación que ha provocado que los alumnos tengan que acudir al centro con cascos de obra y bajo el riesgo de que algo grave ocurra. Rebeca, presidenta del AMPA, denuncia: "Tengo dos niños en el centro y me da miedo que me llamen y me digan que se ha caído un techo". Además, la rampa para poder acceder con carritos también está afectada: "Está levantado todo el adoquinado, las mamás que vienen con los carritos no pueden subir por la rampa de entrada", añade Rebeca. Por si fuese poco, son el único centro educativo sin conseje.

El Concello y la Xunta se acusan mutuamente de la situación, pero los padres están hartos: “No queremos culpables, solo que la Xunta y Concello se pongan de acuerdo”. Pero por el momento deberán seguir dejando a sus hijos en las mismas circunstancias y con el miedo en el cuerpo.