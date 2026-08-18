Desalojados los Palacios Nazaríes y la Alcanzaba de la Alhambra por el terremoto en Granada

Los detalles Las visitas en el Partal y el Generalife continúan con normalidad por el momento mientras los especialistas evalúan el impacto de los seísmos.

El Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita pública en estos espacios por los terremotos de hasta magnitud 4,8 registrados este martes en Granada.

Según han informado a 'EFE' fuentes del monumento, históricamente el más visitado el país, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento desalojar de manera preventiva la Alcazaba. También se han interrumpido las visitas a los Palacios Nazaríes, aunque sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras los especialistas evalúan el impacto de los seísmos.

Por otro lado, la Diputación de Granada ha informado en un comunicado de que, ante los seísmos de este martes y como medida preventiva, ha cerrado al público todos sus edificios administrativos, los museos y la ciudad deportiva de Armilla. Solo se mantendrán operativos los centros asistenciales dependientes de la administración provincial para garantizar que se presten de manera adecuada los servicios a sus usuarios.

La medición revisada realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,8 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.

Una vez más el fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha asistido al temblor de las paredes y techos de los inmuebles durante varios segundos.

El seísmo ha tenido varias réplicas intensas que han sido especialmente sentidas de nuevo por la población en todo el área metropolitana. Se trata de seismos ya registrados con cálculos revisados por el IGN, como uno a las 11,34 horas con epcicentro en Alhendín de 4,2; y otro a las 10,53 horas con magnitud de 4 y epicentro en Churriana de la Vega.

Según la información del IGN, otras réplicas con cálculos ya revisados han tenido lugar en Alhendín (magnitud 2,8) a las 10,43 horas; en Las Gabias (magnitud 2,6) a las 10,47 horas; y en Gójar (magnitud 2,9) a las 10,57 horas.

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