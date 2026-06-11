¿Cuándo se sabrán las notas de corte para entrar en la Universidad en el curso 2026-2027?

Desde el miércoles, las comunidades autónomas están publicando los resultados de las pruebas de acceso a la universidad (PAU); en función de las notas y de las solicitudes de acceso a las universidades las notas de corte variarán.

Cataluña termina este jueves sus exámenes de la PAU, un día después de que las pruebas de acceso a la universidad llegaran a su fin en Castilla-La Mancha. Mientras, en el resto de comunidades, que ya finalizaron los exámenes antes, empiezan a publicar los resultados de los exámenes de los alumnos de 2.º de Bachillerato, que podrán entonces empezar a solicitar acceso a la Universidad. ¿Pero cuándo se conocerán las notas de corte?

Antes de nada, hay que tener en cuenta que las notas de corte no son una cifra exacta: cada año, la 'nota de corte' de una carrera a una universidad concreta la marca el último alumno admitido en los estudios, y es como se conoce a la calificación a partir de la cual, de manera aproximada, se puede llegar a estudiar una formación concreta.

Dado que las notas de la PAU se están publicando desde esta semana pero es un hecho que tiene lugar durante varios días —de hecho, Cataluña no publica sus notas hasta el 23 de junio—, es obvio que las notas de corte todavía se desconocen. Pero, además, hay que saber que hasta que termine el proceso de admisión de alumnos en las diferentes universidades de España no se conocerán estas 'notas de corte'.

Hasta que esto ocurra, algo que se puede extender hasta finales de octubre —hay que tener en cuenta la convocatoria extraordinaria de Selectividad, los plazos de revisión de exámenes y las admisiones extraordinarias, además de la cobertura de plazas que se queden libres—, los alumnos pueden echar un ojo a las notas de corte del último curso, aunque esto sólo sirve para hacerse una idea de la calificación más baja que consiguió plaza en una universidad concreta para una carrera específica, ya que este año pueden cambiar las circunstancias.

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