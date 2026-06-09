Arranca la selectividad (PAU) de 2026 en Cataluña en víspera de la publicación de notas del resto de comunidades

Un examen de acceso a la universidad (PAU) en 2026

Los exámenes de acceso a la universidad en Cataluña tienen lugar en el mismo periodo en el que el papa León XIV visita la ciudad de Barcelona. Y mientras los catalanes se examinan, el resto esperan sus calificaciones.

La mayor parte de los estudiantes de Bachillerato de España ya han realizado sus exámenes de acceso a la universidad (PAU), con el fin de entrar en alguna de sus universidades soñadas para cumplir con sus estudios. Todos, salvo los estudiantes de Cataluña, donde las pruebas tienen lugar esta semana, del martes 9 al jueves 11 de junio. Los exámenes de la PAU de este año coinciden, además, con la visita del papa a Barcelona, razón por la cual los distritos universitarios han recomendado acudir al menos media hora antes de que comiencen los exámenes.

La duración de cada examen es de hora y media y las pruebas de cada materia se distribuyen de la siguiente manera:

Horario de los exámenes del martes 9 de junio :

8:30h - Comprobación de los datos del alumnado

9:00h-10:30h - Lengua Castellana y Literatura

10:30h-12:00h - Descanso

12:00h-13:30h - Lengua extranjera

13:30h-15:00h - Descanso

15:00h-16:30h - Coro y técnica vocal / Física / Fundamentos artísticos / Geografía / Geología y Ciencias ambientales / Literatura dramática

Horario de los exámenes del miércoles 10 de junio :

8:30h - Comprobación de los datos del alumnado

9:00h-10:30h - Historia / Historia de la Filosofía

10:30h-12:00h - Descanso

12:00h-13:30h - Análisis musical / Dibujo técnico aplicado a las artes plásticos y al diseño / Ciencias generales / Lengua y cultura latinas / Matemáticas

13:30h-15:00h - Descanso

15:00h-15:30h - Biología / Diseño / Funcionamiento de la empresa y diseño de modelos de negocio / Literatura catalana / Tecnología e ingeniería

Horario de los exámenes del jueves 11 de junio :

8:30h - Comprobación de los datos del alumnado

9:00h-10:30h - Lengua catalana y Literatura

10:30h-12:00h - Descanso

12:00h-13:30h - Artes escénicas / Dibujo artístico / Lengua y cultura griegas / Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales / Movimientos culturales y artísticos

13:30h-15:00h - Descanso

15:00h-15:30h - Dibujo técnico / Historia del arte / Historia de la música y de la danza / Literatura castellana / Química / Técnicas de expresión gráfico-plástica

En cada jornada, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tiene 30 minutos más para cada examen. Los exámenes de la PAU en Cataluña comienzan un día después de que lo hayan hecho los de Castilla-La Mancha y en víspera de que se conozcan los primeros resultados provisionales de los exámenes, concretamente los de Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y la Región de Murcia, que se publican el 10 de junio.

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