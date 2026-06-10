¿Cuántos estudiantes han aprobado la PAU en 2026? Estos son los resultados, por comunidades

Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y la Región de Murcia han empezado a notificar los resultados de los exámenes de acceso a la universidad (PAU) a los estudiantes recién egresados.

No todos, pero muchos alumnos ya saben la nota que han sacado en sus exámenes de la PAU. Las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y la Región de Murcia han dado a conocer este miércoles los resultados de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), la clásica Selectividad, mientras en Cataluña y en Castilla-La Mancha finalizan sus exámenes.

Aragón → Los resultados se publicarán en torno a las 14:00h

Baleares → Las notas se conocen a partir de las 15:00h

Castilla y León → El 98,27% de los alumnos que se presentaron han aprobado . La nota media en la región es de un 7,15.

. La nota media en la región es de un 7,15. Navarra → El 96,98% de los estudiantes navarros ha pasado la PAU.

ha pasado la PAU. País Vasco → El 95,26% de los alumnos ha aprobado los exámenes

de los alumnos ha aprobado los exámenes Murcia → Han aprobado el 93,7% de los estudiantes presentados, con una nota media de 6,86

En Castilla y León, sólo han suspendido 184 estudiantes: por distritos universitarios, en la Universidad de Burgos es donde más aprobados se han registrado (98,9%), con una subida de la nota media hasta el 7,17. En Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina de Pomar, el 100% de estudiantes ha aprobado. En León, por su parte, el porcentaje de aprobados ha sido del 96,56%, con una nota media de 6,95; la mejor nota se la ha llevado la alumna Lucía García, del IES Padre Sarmiendo de Villafranca del Bierzo, con un 9,850. En la Universidad de Valladolid el porcentaje de aprobados es del 98,55%, con una nota media de 7,58, y en la de Salamanca es del 98,57%, con una nota media de 7,48.

En Murcia, por otro lado, las cifras de esta PAU suponen un descenso con respecto a las del curso pasado, cuando aprobó un 94,4% de los estudiantes con una nota media de 7 antes de las revisiones. La alumna con mejor nota de la región es Ruiqi Jinzhang, alumna del colegio San Buenaventura de Murcia, con un 10 sobre 10, misma nota que obtuvo en el Bachillerato. En Navarra sólo 108 alumnos han suspendido las pruebas, si bien otros siete no se presentaron. En Euskadi, el mayor porcentaje de aprobados se da en Guipúzcoa (97,92%), seguido de Álava (94,24%) y por último, Vizcaya (93,79%).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido