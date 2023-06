Seguro que conoces la noche de San Juan, tanto por su mágica tradición cultural como por las fiestas que se hacen en las playas de muchas comunidades españolas. Como cada año, en esta fiestas se entremezcla la tradición y la superstición, y la gente sale a la calle para montar sus famosas hogueras. No obstante, no en todas las comunidades autónomas de España se celebra San Juan. Aquí te contamos cuándo se celebra esta típica festividad y cuáles son las localidades que lo celebran.

La noche que pertenece a este santo es una festividad muy popular no solo en España, sino también en Europa y América Latina. En ella se baila, se come, se lanzan fuegos artificiales, y sobre todo, se saltan las hogueras típicas de San Juan cuyo objetivo tiene un significado mucho más profundo: ahuyentar los malos espíritus y atraer la buena suelte. Para ello, en muchas otras comunidades y localidades, también se queman muñecos, papeles y se saltan las olas en la orilla del mar cuando se alcanza la medianoche.

En algunas localidades, esta festividad dura una semana, incluso tienen un día entero de fiesta. Se organizan conciertos, festivales locales y muchos otros eventos para los ciudadanos. No obstante, pocos sitios lo tienen cómo un día libre según el calendario laboral de 2023. Tan solo en Cataluña y la Comunitat Valenciana es fiesta un día después de la noche en la que se celebra este santo. La noche de San Juan se celebra el 23 de junio y víspera de 24 de junio de este año en las regiones de Galicia, Alicante, Valencia, en Málaga, Asturias, Cádiz, Cantabria, Canarias, Menorca y Soria.

El día después de la noche de San Juan, el 24 de junio, es fiesta tan solo en las comunidades autónomas de Valencia y Cataluña. Tal y como indica el calendario laboral de este año, San Juan se celebra en todas las regiones internas de estas regiones, sin excepción. Cabe recordar que de los 14 días que se tienen de festivos laborales, ocho los escoge el Estado, cuatro los elige lacomunidad autónoma y dos fiestas pertenecen al ámbito local, así que si no tienes fiesta en tu ciudad o comunidad es porque no se ha escogido esta fecha como no laborable.

¿Cuál es el origen de la noche de San Juan?

A pesar de que esta noche lleva el nombre de un santo, desde tiempos anteriores al cristianismo se celebra esta festividad para representar el solsticio de verano, que ocurre el 21 de junio, en la que se veneraba al sol para darle más fuerza, ya que tras esa fecha en el norte los días empiezan a ser más cortos.

La adaptación al calendario cristiano es la razón por la que esta noche no coincide con la fecha del solsticio de verano, debido a que la tradición cristiana decidió cambiar la festividad al día de nacimiento de Juan Bautista. En la Biblia el padre de San Juan mandó encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo Juan, y por ello, desde entonces se le asocia con el fuego.

¿Por qué se salta sobre las hogueras en San Juan?

Para los paganos, es decir todas la civilizaciones anteriores al dominio del cristianismo, los elementos de origen natural eran muy importantes ya que afectaban en gran medida al ritmo de su día a día. Por ello, durante esta noche se encargaban de venerar al sol y a protegerse de los espíritus malignos haciendo uso de las hogueras.

Actualmente, uno de los rituales más populares es el de saltar siete veces la lumbre de la fogata con el fin de atraer buena fortuna. Otra de las tradiciones más conocidas también es el de saltar nueve olas para tener buena suerte. En regiones del sur y levante se suele hacer la quema de muñecos de manera tradicional. A nivel personal, una tradición típica es la de escribir deseos o querencias futuras y arrojarlos al fuego para que se cumplan.