"Cuando llegué a la puerta de mi hija, medio coche había desaparecido": declara el padre de la menor muerta tras un choque con un kamikaze

Este lunes se ha sentado en el banquillo Marc T., el conductor kamikaze que acabó con la vida de Meritxell, una joven de 17 años, en Gurb (Barcelona) en 2018. Todo sucedió un domingo de marzo a las seis de la mañana, cuando el acusado se incorporó a la carretera C17 en sentido contrario, recorriendo 12 kilómetros a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Además, lo hizo bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Varios conductores consiguieron esquivarle, pero no lograron que frenase pese a las advertencias que le hicieron. Tampoco lo consiguieron los Mossos d'Esquadra pese a que pusieron un control para darle el alto. Terminó impactando con un coche en el que viajaba Meritxell con su padre, su prima y una amiga.

La joven falleció en el acto a causa de un traumatismo torácico-abdominal que le provocó una hemorragia masiva. El resto de ocupantes pudieron sobrevivir y fueron evacuados a diferentes hospitales con varias heridas.

Alfons Yebra, padre de la menor fallecida, ha recordado hoy ante el juez los hechos. "Fue un segundo, vi un coche que me golpeaba, un impacto tremendo, lo primero que noté es ese olor a hierro retorcido, después del golpe no me desmayé, abrí la puerta y pude salir, fui a sacar a las chicas, cuando llegué a la puerta de mi hija, la mitad del coche había desaparecido", ha relatado.

Además, ha hablado en sede judicial sobre el calvario que, siete años después, sigue viviendo su familia: "La pérdida de Meritxell nos ha creado un vacío. Quería estudiar derecho para ser abogada como yo, tenía muchas ilusión, una chica fantástica con muchos amigos, hacia patinaje artístico".

Piden justicia para Meritxell

Alfons y Cèlia, padres de la menor, han atendido antes del juicio a los medios declaración para dejar claro su objetivo: que la muerte de su hija no acabe como un accidente más.

"Espero que se haga justicia y que esté hombre vaya a la cárcel. No es de recibo que en estos siete años no haya estado en prisión", ha reclamado Cèlia. "Lo que queremos es que no quede como un accidente, si va a 150 kilómetros por hora en contra dirección no podemos dejar que se quede como cualquier otro accidente", ha añadido Alfons, que minutos después ha hecho la misma reclamación en sede judicial.

La Fiscalía pide 13 años de cárcel

El fiscal del caso, Félix Martín, solicita una pena de 13 años de prisión para el kamikaze por los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Asimismo, reclama una indemnización de 350.000 euros para la familia de la fallecida y las otras dos jóvenes que resultaron heridas en el accidente.

A lo largo de la semana declararán más testigos del siniestro y varios agentes de los Mossos d'Esquadra. El acusado comparecerá ante el juez el próximo viernes.