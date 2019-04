Cristales rotos, pintadas y protestas: así despide Nueva York al autobús tránsfobo de Hazte Oír

"Liberación trans", "dererechos de los trans ya"... son las pintadas con las que ha amanecido el autobús de Hazte Oír en Nueva York. El presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, lo ha denunciado en Twitter a través de un vídeo.

Los "radicales LGTB", a los que él culpa de lo sucedido, también han roto y agujereado algunos de los cristales del vehículo.

The #FreeSpeechBus was vandalized in NYC. SHAME on the intolerant. #LoveWins #1m1w pic.twitter.com/v0EiaGwyA7