"Ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de Vuelta al Cole, hemos decidido retirarla de la campaña". Así ha salido al paso El Corte Inglés de la polémica generada en redes sociales por su campaña de la Vuelta al Cole. En la imagen se veían las piernas de un niño con zapatos sobre una silla y con una postura que daba lugar a interpretar que estaba suspendido sobre ella.

"En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido", ha aclarado El Corte Inglés en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de Twitter.

Han sido muchos los usuarios que lo señalaban como un error o un despiste. Una de cuentas en Twitter explicaba que "es habitual que ECI reencuadre para dar protagonismo a lo que vende: los zapatos, los calcetines, los pantalones" para añadir a continuación en otro tuit: "Y eso, supongo, es la intención. Ahora bien. Quitando la intención... ¿En qué estabais pensando al reencuadrar? Me alucina que no se dieran cuenta".

Este usuario confesaba que había entrado en la web del grupo para comprobar que no se trataba de un bulo. "He tenido que entrar en la web para verificar que no era fake. Creo que no se han dado cuenta de la interpretación de la imagen...", decía.