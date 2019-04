Denuncian agresiones a los ancianos en una residencia de San Sebastián de los Reyes: "No tienen humanidad"

Miguel asegura que su madre de 87 años sufre malos tratos en esta la residencia Moscatelares, de San Sebastián de los Reyes en Madrid. "No tienen conocimiento, no tienen humanidad, no tienen nada de lo que hay que tener con los ancianos", asegura Miguel Lucas, denunciante.

Ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional. "Que los malos tratos físicos sufridos por su madre consisten en constantes lesiones en brazos y piernas, motivados indudablemente por un trato burdo y rudo para con ella", reza la denuncia.

Afirma que en el último año y medio, desde que la residencia pasó a gestionarla la Empresa privada Albertia, ha puesto hasta cinco quejas que no han recibido respuesta. La última fue cuando su madre se hizo una herida que necesitó varios puntos de sutura en la pierna.

Algo que también asegura Rosa, dice que su tío ha sufrido heridas por la falta de atención. "Cayó, se quedó en el baño pegado al radiador sin posibilidad de salir", afirma Rosa.

Silvia fue despedida de la residencia, ella y varias de sus compañeras que aún trabajan aquí dicen que no hay medios suficientes y que falta personal para atender a los ancianos. "El primer día que llegamos recortaron el personal de limpieza más de la mitad", asegura una de las trabajadoras del centro.

Nos hemos puesto en contacto con la dirección de la residencia, pero han preferido no hablar. La comunidad de Madrid asegura que la residencia Moscatelares ha pasado este año tres inspecciones, pero afirma que, a raíz de las quejas, va a abrir una investigación.