La policía argentina está investigando el asesinato de Fernando Pérez, una conocido instagramer argentino cuyo cuerpo sin vida y totalmente descuartizado, ha aparecido dentro de una maleta en la ciudad de Buenos Aires, aunque su residencia habitual estaba en Barcelona.

Pérez -tal como cuentan algunas personas que le conocía- presumía de tener una vida de lujo y acostumbraba a investir encriptomonedas, algo que le hizo ganar muchos enemigos, tal como se podía leer en los comentarios de sus publicaciones de su cuenta de Instagram; "enemigos" que en este momento están siendo investigados por la policía.

En esta investigaciones, la policía ha descubierto que Pérez escondía muchas deudas y por ello, las amenazas en sus publicaciones. "No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te voy a arrancar la cabeza. La plata es mía y con la mía no se juega" o "te voy a arruinar la vida pedazo de loro. Me vas a pagar cada peso que me debes" son algunos de los comentarios que recibía. Y algunos de esos afectados, tal como ha podido identificar la policías- se señalan como "hinchas del Boca Juniors", uno de los equipos fútbol más importantes de Argentina.

La policía sigue investigando el asesinato, en primer lugar, siguieron el rastro de la maleta y su dueña (su hermana) ya ha sido detenida, y en segundo lugar, el rastro de su perro que apareció muy cera de los restos del millonario. La investigación todavía continúa a la espera de nuevos datos.