El Congreso amplía hasta junio el plazo para reunir 500.000 firmas de la ILP para ampliar y equiparar el cribado neonatal en España

La asociación 'Más Visibles' presenta una ILP para ampliar el cribado neonatal en toda España

La ampliación, en vigor desde el 26 de marzo, da tres meses más a la ciudadanía para impulsar una iniciativa respaldada políticamente pero aún pendiente de hacerse ley.

El Congreso de los Diputados ha confirmado la ampliación del plazo para la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el cribado neonatal ampliado, que pasa a finalizar el 26 de junio de 2026. La medida, en vigor desde el 26 de marzo, supone tres meses adicionales para seguir sumando apoyos ciudadanos.

La nota es emitida por Más Visibles, asociación de enfermedades raras promotora de la ILP, que valora la ampliación como una oportunidad clave para consolidar una iniciativa que busca garantizar la igualdad en el acceso al cribado neonatal en todo el territorio español, independientemente del lugar de nacimiento.

A día de hoy, la ILP cuenta con alrededor de 150.000 firmas recogidas, de las cuales más de 60.000 ya han sido validadas oficialmente. Además, existen cerca de 300.000 firmas comprometidas, con pliegos ya distribuidos y entregados en distintos puntos de España, pendientes de ser devueltos para su validación.

"La ampliación del plazo nos da un poco de aire, pero no cambia el fondo del asunto: seguimos necesitando que la ciudadanía se movilice para sacar adelante una ley que garantiza derechos básicos", señala Pedro Lendínez Ortega, presidente de la Asociación Más Visibles.

El objetivo de la ILP es homogeneizar el cribado neonatal en España, de modo que todos los recién nacidos tengan las mismas oportunidades de diagnóstico precoz, nazcan donde nazcan. Para ello, la iniciativa reclama también más recursos para los laboratorios de cribado, incluyendo mayor dotación de personal, mejoras técnicas y un refuerzo de la calidad del proceso.