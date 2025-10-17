Ahora

Pedían 13 años

Condenado a cinco años de prisión un profesor por agredir sexualmente a tres alumnas menores

Los detalles Los magistrados condenan a Iván H.R. a cuatro años por dos delitos continuados de abuso sexual a una persona menor de 16 años y a un año de cárcel por un delito de abuso sexual a una menor de esta misma edad.

Audiencia Provincial de Madrid.Audiencia Provincial de Madrid.Agencia EFE
Un profesor de un colegio de Madrid ha sido condenado a cinco años de prisión por agredir sexualmente a tres alumnas menores de edad en 2018. Este habría realizado tocamientos a las víctimas y les habría expresado frases libidinosas en el mismo centro educativo donde estudiaban.

La sentencia ha sido comunicada por la Audiencia Provincial de Madrid y recoge el acuerdo alcanzado entre el acusado y la Fiscalía el pasado 12 de septiembre.

Los magistrados condenan a Iván H.R. a cuatro años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual -agresión sexual según la ley actual- a una persona menor de 16 años y a un año de cárcel por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años.

Asimismo, para imponer esta pena los magistrados aprecian la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido, y de reparación del daño a las familias de las víctimas, que tenían 11 años en el momento de los hechos.

El tribunal también impone al docente siete años de libertad vigilada, la inhabilitación para trabajar con menores durante 21 años y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con las menores por, al menos, cuatro años. Además, las víctimas serán indemnizadas con 12.000 euros.

En un primer momento, el Ministerio Público pedía para él 13 años de prisión: cinco por cada delito continuado de abuso sexual y tres por el delito de abuso sexual.

El tribunal considera probado en la sentencia que el acusado, quien trabajó como profesor de inglés en el centro escolar desde 2014 hasta que fue despedido en enero de 2019, comenzó en 2018 a acercarse a una alumna de 11 años. El docente dijo a las víctimas que quería tener relaciones sexuales con ellas, y repitió este comportamiento en varias ocasiones.

