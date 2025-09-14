Una "concentración de gases", un fuerte estruendo y un cuerpo bajo los escombros: la explosión de un bar en Vallecas conmociona Madrid

Los detalles Mientras efectivos de Emergencias y Bomberos realizaban labores de rescate y desescombro, encontraron el cadáver de un hombre de 52 años. Los servicios sanitarios contabilizaron 25 heridos, cinco de ellos en estado grave.

Este domingo, la calle Manuel Maroto en Vallecas amaneció entre escombros tras una explosión en el bar Mis Tesoros que cobró la vida de un hombre de 52 años. El incidente, ocurrido el sábado por la tarde, dejó 25 heridos, cinco de ellos graves, trasladados a hospitales cercanos. La explosión afectó al edificio sobre el bar, movilizando 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos, quienes trabajaron manualmente debido a la inestabilidad de la estructura. La causa fue una concentración de gases, y el edificio sufrió graves daños. Los vecinos han sido realojados temporalmente. La zona sigue acordonada mientras continúan los trabajos de seguridad.

Conmocionado y entre escombros. Así es como amanecía este domingo la calle Manuel Maroto del madrileño barrio de Vallecas después de que durante la tarde de este sábado se registrara una explosión en el bar Mis Tesoros, que se ha saldado con la vida de un hombre de 52 años.

Un gran estruendo en la mencionada calle hacía disparar todas las alarmas entre los vecinos sobre las 15:00 horas. La escena parecía sacada de una película de terror y es que los alrededores del bar habían quedado llenos de escombros y en el asfalto permanecían personas heridas.

Entre gritos y caos, los servicios de Emergencias de la capital llegaban al lugar mientras los ciudadanos intentaban auxiliar y sacar del local a los afectados. Efectivos sumaron 25 personas heridas, cinco de ellas en estado grave que fueron trasladadas al Hospital de La Paz y al 12 de Octubre

La explosión había afectado al bloque de pisos ubicado justo encima del establecimiento, por lo que se extremó la precaución en la zona. Hasta allí acudieron 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

En este contexto, una unidad canina y efectivos realizaron labores incansables de búsqueda por si quedaban más heridos bajo los escombros. Al tratarse de una infrasetructura inestable y dañada, trabajaron a mano para no correr riesgos al introducir maquinaria.

Horas después, en la madrugada de este domingo, una mujer alertaba de la desaparición de su marido y aseguraba tener claro que se encontraba en el lugar del suceso. Fue entonces cuando descubrieron el cuerpo de un hombre dentro del local, sepultado entre arena y restos del bar en el sótano.

Un vecino de esa misma calle ha revelado a laSexta que en el lugar donde han encontrado al fallecido existía un "laboratorio de drogas". La dueña del bar Mis Tesoros, Carmen, asegura que salió "volando del almacén": "Vi a mi hija atrapada entre escombros".

"Una concentración de gases"

Tal y como informó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento, la causante fue una "concentración de gases". Por su parte, el jefe de Bomberos, Carlos Marín, ha indicado que el edificio tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente una región de unos 50-60 m2".

Ante tal suceso, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado de que los vecinos de este edificio, cuyas nueve viviendas han sido afectadas, serán realojados "al menos durante algunas días": "Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", ha añadido.

Asimismo, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida también ha reaccionado a lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a la familia del hombre que ha perdido la vida en la explosión: "Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, Summa 112, Bomberos de Madrid y Policía de Madrid por su trabajo durante la noche", ha indicado.

Los trabajos de seguridad y desescombro continúan por lo que la zona permanece acordonada por la Policía Nacional y la Policía Municipal.