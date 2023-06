Este 5 de junio arrancan los exámenes de la selectividad o la EvAU en varias comunidades autónomas, pero a lo largo de las próximas dos semanas se irán uniendo a la evaluación todos los alumnos de segundo de Bachillerato de España que se vayan a examinar. Es una época de muchos nervios para los aspirantes a la universidad pública ya que se juegan la plaza en un grado u otro y muchos ya tendrán la mirada puesta en las notas de corte de su centro deseado.

Las notas de corte de cada grado es la nota más baja de los estudiantes que fueron aceptados en el curso universitario en el año anterior y ofrece a los examinados una imagen de la calificación que deben obtener para acceder a cada programa. No obstante, la nota de admisión de un estudiante no será las misma para todos los grados ya que las asignaturas optativas, que alzan la nota de selectividad hasta 14, ponderan de una forma u otra dependiendo del grado. Por ejemplo, biología no vale lo mismo para un grado de Medicina o en un grado de Traducción e Interpretación. Para contabilizarse, estas materias de modalidad tienen que estar vinculadas a la rama de conocimiento a la cual está adscrito el título de grado al que se quiere acceder.

Cómo se calcula la nota final

La nota de acceso de la selectividad (EvAU/EBAU) se calcula con los exámenes y la nota media del bachillerato. En este sentido, habrá que multiplicar la nota media de los exámenes de la fase obligatoria de la Selectividad por 0,4 y sumarlo a la nota media del bachillerato multiplicado por 0,6. Esta cifra será la nota sobre 10 pero en el caso de que el alumno se haya examinado en la fase voluntaria para asegurarse una plaza, habrá que sumar la nota de esos exámenes por las ponderaciones establecido por cada centro universitario. Esta suma da lugar a la nota de admisión a un grado y se calcula con las dos materias superadas en la fase voluntaria que proporcionen mejor nota de admisión.

Las asignaturas, dependiendo del grado y el centro universitario pueden valer 0,1 o 0,2. Estas cifras son los parámetros de ponderación, un coeficiente que permite aumentar la nota de admisión, siempre y cuando la calificación de las materias de modalidad sea igual o superior a 5. Por tanto, aquellas notas suspensas no entrarán en el computo final. Aquí podrás consultar las ponderaciones en cada centro universitario.