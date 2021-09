Pablo Costas ha podido volver a España, 22 meses después de que saliera a faenar y tras once meses retenido en Yemen por pesca ilegal. Este marinero fue liberado este lunes y hoy ha podido explicar a los medios la pesadilla que ha experimentado.

El marinero ha relatado su año sin apenas recursos, rodeados de basura, animales e insalubridad. "Pasamos muchas calamidades, nos trataron mal. Nos abandonaron totalmente", ha relatado en una rueda de prensa. "Pasamos unas penurias grandísimas, sin agua, sin poder lavarse, el sudor siempre en el cuerpo", ha narrado.

Costas, pontevedrés de 54 años, se hizo a la mar el pasado diciembre de 2019 y ahora ha conseguido volver. Las autoridades no dejaban que ni él ni sus 31 compañeros abandonaran Yemen, ya que habían sido denunciados por Australia por una supuesta ilegal. "El promotor de esto ha sido Australia con sus presiones", ha denunciado. "No soy ningún delincuente, siempre he trabajado legalmente. Legalmente".

"Me retuvieron un año. Por motivos de trabajo llevo casi dos sin pisar mi casa", ha insistido. "Con mi salud casi acabaron, pero con mi mente no. A mí la libertad no me la roban unos fascistas", ha zanjado.