El cáncer más allá del tratamiento: Maite, paciente con cáncer, reivindica la importancia de los cuidados y el acompañamiento

Los detalles Maite Castro, que convive con una metástasis hepática, reivindica la importancia de combinar la ciencia con el trato humano para no sentirse sola frente a la enfermedad.

Maite Castro, de 66 años, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y, siete años después, con metástasis hepática. Destaca la importancia del apoyo humano y científico de su oncólogo, lo que le ayuda a enfrentar el miedo en cada consulta. Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, coincide en que la confianza del paciente mejora la adherencia al tratamiento. Maite subraya que la enfermedad va más allá del hospital, afectando la vida diaria con cansancio y dificultades. La Asociación Española Contra el Cáncer ofrece apoyo a pacientes y familiares, abordando problemas familiares, sociales y laborales.

Maite Castro tiene 66 años. En 2015 le diagnosticaron un cáncer de mama y, siete años después, el mismo oncólogo que la había tratado le comunicó que tenía una metástasis hepática. "En ese momento se te paraliza todo. Yo no sabía mirar hacia adelante realmente. No era capaz de ver nada, levantaba la vista y no veía nada", recuerda la mujer.

Explica que, en ese momento, el acompañamiento de su médico fue clave, lo que le hizo entender que la atención a los pacientes debe combinar los avances científicos y la investigación con el trato humano. "Porque si no me ofreciera ambas cosas, es decir, la parte científica, la de investigación, la de medicina, y no me ofreciera la parte humana, yo me sentiría muy desvalida, muy desamparada", explica. También reconoce que sigue acudiendo con temor a las consultas, pero insiste en que la cercanía de su oncólogo le ayuda a afrontar cada visita.

Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, concuerda con ella: "Cuando el paciente confía en su equipo médico, la adherencia a su tratamiento y a las indicaciones son mucho mayores y, lógicamente, eso hace que el tratamiento se pueda cumplir mejor".

La enfermedad no termina en el hospital

Ahora bien, Maite añade que la enfermedad no termina en la consulta. Cuenta que los pacientes también tienen que convivir con sus consecuencias en el día a día, como "cansancios, dificultades digestivas o nutricionales, falta de ejercicio físico porque a veces el cuerpo te pide descanso" y a estas situaciones se suma lo que pueda ocasionar el entorno familiar, social o laboral.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer, explican, trabajan para dar respuesta a esas necesidades y acompañar también a los familiares. "El cáncer no es solo un problema clínico. Hay muchas otras afectaciones, por ejemplo, en la esfera familiar, social y laboral que desde la AECC, con nuestros servicios gratuitos, cubrimos para ayudar a estas personas y a sus familiares", explica Javier Serrano Urra, director de Humanización de la asociación.

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