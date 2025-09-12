Los comercios agotan las banderas palestinas entre manifestaciones y actos políticos: "Hay una gran demanda en toda España"

Los detalles La ministra Margarita Robles, protagonizó uno de los momentos más tensos de la última semana cuando un trabajador desplegó una bandera tras ella en mitad de un discurso: "No era el momento adecuado".

Este jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, protagonizaba uno de los momentos más tensos de la última semana por una bandera de este territorio. Mientras se encontraba diciendo unas palabras en un evento de Navantia, uno de los trabajadores desplegó este símbolo tras la socialista. Por su parte, Robles aseguraba que "no era el momento adecuado".

De su lado, manifestantes y algunos políticos sostienen que "las sanciones y el boicot a Israel son el único camino". Sin embargo, la gran oleada de banderas ha comenzado a colapsar las ventas y es que cada vez quedan menos.

"Se han agotado con una gran demanda de toda España", señala un experto. Es por ello que muchos han preferido hacerse sus propias creaciones artesanalmente.

En paralelo, los bazares han comenzado una lucha a contrarreloj para intentar ofrecer más artículos antes de este domingo, que se celebra el fin de La Vuelta Ciclista y que podría acoger a un gran número de manifestantes.