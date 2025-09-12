Detenida por agredir con un espray a la doctora que le dio el alta médica en un centro de salud de Guadalajara

Los detalles La agresora ha sido arrestada como presunta autora de un delito de atentado contra un funcionario público, lesiones y tenencia ilícita de armas.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de atentado contra un funcionario público, lesiones y tenencia ilícita de armas, tras agredir con un espray no homologado a la doctora que le acababa de dar el alta médica en un centro de salud de Guadalajara.

La Policía recibió el aviso de que una profesional sanitaria de un centro médico de la ciudad había sido agredida por una paciente, según ha informado en nota de prensa la Comisaría de Guadalajara. En ese momento, los agentes se desplazaron hasta el lugar donde la mujer estaba retenida por el personal de seguridad.

Por su parte, la doctora agredida manifestó que la paciente había acudido a una consulta de seguimiento de su estado de salud y, tras realizar la correspondiente valoración, consideró que cumplía con los criterios médicos establecidos para su reincorporación laboral, por lo que le dio el alta médica.

La paciente mostró su disconformidad con la decisión y abandonó momentáneamente el centro, aunque minutos después regresó alegando que no se le había entregado ningún documento acreditativo del alta y, de forma sorpresiva, roció el rostro de la doctora con un espray no homologado por el Ministerio de Sanidad. Esto le provocó a la doctora lesiones en los ojos, e hizo necesario su traslado al Hospital Universitario de Guadalajara para recibir atención médica especializada.

Gracias a la rápida intervención del personal de seguridad del centro, la autora fue interceptada en el mismo lugar y quedó retenida hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su detención.

Tras el suceso, la Policía Nacional ha recordado a la ciudadanía que cualquier tipo de agresión contra el personal sanitario está tipificada como delito en el Código Penal, y puede conllevar graves consecuencias legales.