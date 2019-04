La intensa nevada obliga a la cancelación de 70 vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Copos y copos de nieve han dejado el aeropuerto de Madrid-Barajas impracticable y algunos pasajeros han estado esperando dentro del aparato más de cuatro horas.

"Estábamos los séptimos para despegar y, al final, nada. El piloto nos ha contado que no entendía nada", explica una pasajera.

Las pistas del aeropuerto han estado totalmente blancas, un total de 70 vuelos han sido cancelados y otros seis han sido desviados. Durante horas, dos pistas han estado cortadas al tráfico, lo que ha provocado numerosas complicaciones en el aeropuerto con cientos de pasajeros reclamando.

"Se ha cancelado el vuelo, he esperado a que me facilitaran información y me han dado un teléfono", cuenta una mujer en Barajas. "Nos han dado un vuelo alternativo, tenemos que hacer más trasbordos pero podemos llegar al destino", relatan otros pasajeros.

Los sindicatos de AENA denuncian la falta de previsión ante la nevada y aseguran que faltaba personal. "El aeropuerto ya estaba escaso de personal y el destinado a la limpieza no estaba", ha destacado Cayetano Conesa, portavoz de CSIF. En el aeropuerto de El Prat 16 vuelos han tenido que ser cancelados también.

La intensa nevada también ha provocado el caos ferroviario. Los trenes que conectan el norte con la capital han sufrido incidencias. Sandra, una viajera, contaba así a Más Vale tarde que llevaba 11 horas para llegar a Madrid desde Oviedo: "Estuvimos desde las 9:30 hasta las 13:00 parados sin hacer nada".

Tanto ADIF como AENA aseguran que están trabajando sin descanso para que todos los viajeros puedan llegar a su destino.