Salvar la Atención Primaria. Es el principal objetivo para los 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras que están llamados hoy a la huelga sanitaria indefinida en la Comunidad de Madrid. Una protesta por "la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes", esto último, lo que más preocupa entre los sanitarios.

Los ratios de atención no son suficientes. Una opinión común entre médicos y pacientes. Dobles afectados de una situación que ha terminado por estallar después de que no se llegase a un acuerdo con la Consejería de Sanidad de la comunidad madrileña el viernes pasado. ¿Qué ocurrió y por qué hoy arranca un parón sin precedentes en la sanidad pública?

¿Quieres saber más? Son 2 min.

El contexto... El pasado 7 noviembre comenzaba la huelga de médicos de las urgencias extrahospitalarias de la región tras la reapertura de centros sin los facultativos necesarios para poder atender a los pacientes. Se llegaba a un acuerdo con la Consejería de Sanidad diez días más tarde, el pasado 17 de noviembre.

Esta primera huelga servía como aliciente para los médicos de Atención Primaria y Pediatría. El sindicato Amyts pedía entonces sentarse a la mesa con la consejería para abordar la problemática en estos otros centros sanitarios. Según el sindicato, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en Atención Primaria de toda España y el Gobierno regional "incumple" los acuerdos firmados, en un "continuo maltrato" a los profesionales.

Ese viernes no se llegaba a un acuerdo: la consejería de Enrique Ruiz Escudero rechazaba aumentar la financiación. Como resultado, tres días más tarde, Amyts convocaba esta nueva huelga indefinida.

Huelga sí, pero… Habrá servicios mínimos en todos los centros de salud.

Los que tengan cuatro o más médicos habitualmente, pasarán a tener dos facultativos de familia y un pediatra por turno.

En los centros con menos de cuatro médicos habrá un médico y un pediatra por turno y, si no hubiera pediatra, se sustituirá por otro médico de familia.

¿Qué están diciendo?... Para entender las claves de la huelga hay que hablar con los afectados. Ponerle nombre y cara a los que sufren las denuncias que el sindicato mayoritario deja por escrito como motivos para convocar la huelga.

Petra María Cortés es una de médicas de familia que dicen no poder más con la situación. Trabaja en un Centro de Salud en Leganés y denuncia que tanto ella como sus compañeros, en "una jornada normal", atienden a entre 45 y 65 pacientes por médico.

"Nosotros lo que queremos es atender a nuestros pacientes con calidad, con tiempo", asegura Petra. Insiste en que "queremos a nuestros pacientes" porque "somos médicos totalmente vocacionales" y, a raíz de esta situación, "sentimos que no podemos darles esta calidad". Para poder ofrecer la atención necesaria hacen falta "mínimo 10 minutos" y, en su caso, tiene citados cada 6 minutos. Un número que termina reduciéndose en muchas ocasiones porque "a veces te entran tres pacientes a la misma hora".

Por eso… Petra es la voz de muchos. Esos 10 minutos es el mismo tiempo que reclama Amyts en sus peticiones. Para ello, piden una bajada de ratios de 50 a 31 pacientes diarios para los médicos de familia y 21 para los pediatras.

Aunque esta no es la única demanda. Solicitan también:

Mejorar sus condiciones de trabajo.

Poder atender exclusivamente sus agendas, sin tener que atender a pacientes que no están en sus listas.

Consolidación de los horarios que permita la conciliación familiar.

Aumentar los sueldos para evitar el escape de profesionales que vienen abandonado la Atención Primaria en los últimos años.

¿Cómo me afecta?... Mayte Sánchez ha acudido hoy a una cita con su médico de cabecera. Ha asegurado a laSexta que "desde luego que dos o tres minutos no son suficientes para mi diagnóstico". Es el tiempo que hoy y en otras ocasiones la han podido atender. "Esperas más de una semana o 15 días para tener la cita y llega el día y todo rápido", precisamente, porque hay varias personas detrás a las que ya les debería haber llegado el turno. "Para que no hubiese este retrasado creo que mínimo tendría que haber 10 minutos entre cita y cita", asevera.

María García, otra joven con cita en uno de los centros de Salud de Fuenlabrada, cree que "muchas veces los médicos te dicen lo primero que piensan porque no tienen tiempo".

A las puertas del mismo centro, Pablo asegura que aunque "el problema viene de siempre porque los médicos siempre han estado apretados", ahora, "es peor porque los políticos son especialistas en todo y no escuchan a los que perjudicados".

La otra cara... El inicio de esta huelga ha dado paso a opiniones diversas. Entre las más llamativas las del Consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Escudero, y las de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Escudero ha asegurado que, aunque para Amyts sea una huelga histórica, se trata de una huelga minoritaria. "El seguimiento de la huelga de médicos en Atención Primaria ha sido de un 35% esta mañana", ha señalado el consejero.