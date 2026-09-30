De imágenes falsas a vídeos grabados en París: desmontando los bulos sobre la acampada por la vivienda en Sol

Los detalles Además, varios agitadores ultras han acudido a la Puerta del Sol para tratar de provocar a quienes acampan por el derecho a la vivienda. Personajes conocidos, como los ultraderechistas Vito Quiles o Bertrand Ndongo han intentado provocar generar tensión con los manifestantes.

La acampada en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda ha generado un efecto positivo al llevar propuestas al Congreso para facilitar los alquileres, pero también ha desatado una ola de odio y desinformación. Las redes sociales se han inundado de imágenes descontextualizadas y falsas, como un vídeo de manifestantes bailando, creado con inteligencia artificial, y otros vídeos de Francia presentados erróneamente como parte de la protesta. Además, agitadores ultras han intentado provocar a los acampados, pero los activistas han mantenido la calma, evitando caer en sus provocaciones.

La acampada por la crisis de la vivienda en la Puerta del Sol ha provocado un incuestionable efecto positivo, pues las propuestas para hacer más accesibles los alquileres ya han llegado al Congreso de los Diputados tras los dos decretos presentados por el Gobierno. Sin embargo, también ha dado pie a una ola de odio, bulos y desinformación.

Como ya es costumbre ante cualquier fenómeno social, la descontextualización y las imágenes falsas están inundando las redes sociales. Uno de los vídeos que más han circulado muestra a varios manifestantes bailando en Sol. No obstante, el equipo de verificación de 'Newtral.es' ha demostrado que está hecho con inteligencia artificial. Además, está repleto de comentarios llenos de odio. "La Bandera de Palestina que no falte y drogas para aguantar, agua no necesitan ni para beber", asegura un usuario.

En otro vídeo se muestra a varias personas bailando como si de una celebración se tratase. Sin embargo, se trata de imágenes grabadas hace meses en Francia.

También son del país galo otras imágenes que circulan en las redes sociales de varias personas sentadas en un banco y disfrazadas. Muchos tuiteros ultras han asegurado que ese vídeo corresponde a la protesta por la vivienda, pero en realidad es de la Fashion Week de París. "Toda está gentuza que se han montado los chiringuitos en Sol, son unos hijos de puta parásitos", aseguraba el usuario que lo difundió.

A esto hay que sumarle el hecho de que varios agitadores ultras han acudido a la Puerta del Sol para tratar de provocar a quienes acampan por el derecho a la vivienda. Personajes conocidos, como los ultraderechistas Vito Quiles o Bertrand Ndongo, que han intentado provocar generar tensión y que han sido expulsados por unos activistas que no han caído en sus provocaciones.

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