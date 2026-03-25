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piden mejoras salariales

¿Sin cerveza en Semana Santa? Sevilla se enfrenta a una huelga de repartidores que podría dejar sin suministro a los almacenes

Las consecuencias laSexta ha hablado con algunos hosteleros y piden que se desconvoque cuanto antes porque, sin duda, la cerveza en la bebida más consumida en la Semana Santa sevillana.

Imagen de una jarra de cerveza.

A partir de este jueves varios centros logísticos de cerveza de Sevilla estarán en huelga pidiendo mejoras salariales. La convocatoria podría tener consecuencias porque, sin repartidores, la cerveza podría no llegar a los bares. Y todo a las puertas de la Semana Santa.

Según los propios repartidores que están convocados a ese parón, este jueves y viernes parece que sí, que los repartidores logísticos de una conocida marca de cerveza de Sevilla se pondrán en huelga si no atienden a sus demandas.

A las puertas de la Semana Santa, una de las semanas más importantes en la capital andaluza, los trabajadores amenazan y dicen que pueden verse afectado el suministro de cerveza en los almacenes. Y van más allá, porque afirman que podría afectar a la Feria de Abril porque van a seguir con las movilizaciones.

laSexta ha hablado con algunos hosteleros y piden que se desconvoque cuanto antes porque, sin duda, la cerveza en la bebida más consumida en la Semana Santa sevillana.

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