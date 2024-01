Los Centros Estéticos Ideal cerraron sus puertas, sin previo aviso y de un día para otro, dejando a centenares de afectados por toda España. Felipe es uno de ellos, él había financiado unos bonos de depilación láser "Solo me he dado 6 sesiones en un año y pico. Vamos en mi caso he perdido 1.416 euros", asegura. No es el único caso ya que Marta pagó 1.100 euros al contado por unas sesiones láser, de las que ya no podrá disfrutar y dice estar frutada. "Nos han engañado en ese sentido y da mucho coraje", afirma la clienta.

Ponerse en contacto con las clínicas para pedir una solución, dicen, es misión imposible debido a que nadie contesta al teléfono. Y como ellos, hay muchos más por toda España. Desde Centros Estéticos Ideal han lanzado un comunicado, lamentan que la situación económica les ha obligado a echar el cierre y aseguran que tratan de redirigir los clientes a otros centros.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han lanzado una serie de recomendaciones dirigidos a los afectados para reclamar su dinero perdido. En primer lugar, hay que recopilar toda la documentación de los tratamientos contratados es el primer paso. También será necesario ponerse en contacto con la clínica presentando una reclamación y ponernos en contacto con al financiera para comunicar la interrupción de los tratamientos. Y por supuesto, presentar una reclamación a consumo para intentar recuperar lo perdido.