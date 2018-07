Un centenar de estudiantes de la UCM marchan hacia el Rectorado contra la reincorporación de Cifuentes a la universidad

Un centenar de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han marchado hacia el Rectorado para protestar contra la reincorporación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes a su puesto de funcionaria en la Universidad tras dimitir de sus cargos públicos y abandonar la política.

Con una pancarta de cabecera donde se podía leer 'La pública es digna, Cifuentes no. ¡Fuera!'sobre las 13.45 horas los estudiantes convocados en la estación de Metro de Ciudad Universitaria han salido de la parada y circulado por la Avenida Complutense, cortando uno de los sentidos de la vía, durante unos cien metros.

En la Plaza Cardenal Cisneros, y ante la presencia de la Policía Nacional, que ha acudido con dos furgones, los estudiantes, que no tenían permiso de la Delegación de Gobierno para esta manifestación, han acordado con los agentes continuar su recorrido hasta el recinto del Rectorado por la acera.

Desde la Delegación de Gobierno han precisado a Europa Press que los convocantes no tenían permiso para manifestarse porque lo solicitaron ayer, fuera de plazo. La Policía Nacional no ha tenido que actuar en ningún momento. Durante la marcha se han coreado lemas como '¿Dónde está, no se ve, el famoso TFG?', 'Fuera Cifuentes de la Complutense', 'Cifuentes, payasa vete a tu casa', y 'Cifuentes y Casado no han estudiado', en referencia este último a las informaciones sobre los estudios del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

A las 14.20 horas, los manifestantes están en la puerta del Rectorado poniendo folletos y cuartillas en contra de la reincorporación de Cifuentes y leyendo comunicados en este sentido. Trabajadores del equipo de seguridad privada de la Universidad están colocados a la entrada para impedir el acceso.

Allí han pedido la dimisión del rector, Carlos Andradas, al que han pedido que no haga efectiva la reincorporación. En un comunicado, la universidad ha indicado que mientras no haya una sentencia judicial sobre Cifuentes y el caso del máster, "es obligación de la Universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos" de todos sus funcionarios y trabajadores.​