El 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki, una jornada en la que los amantes de los videojuegos, del cómic, el cine de ciencia ficción o las novelas de fantasía celebran sus aficiones y reivindican la importancia de esta subcultura popular.

En 2020 los eventos organizados para celebrar el Orgullo Friki se cancelaron a causa de la pandemia de coronavirus. Este año las restricciones aún no permiten que se realicen encuentros como el que comenzó esta efeméride en 2006, que reunió a 300 personas en la plaza de Callao.

Así, habrá que volver a buscar alternativas para celebrarlo, con juegos de mesa, cine o series. Te proponemos algunos planes para divertirte en el día de los frikis.

FrikiMAD en píldoras

La página oficial del evento, OrgulloFriki.com, lleva organizando encuentros desde 2014 bajo el nombre de FrikiMAD. En ellos tienen lugar mesas redondas y charlas para hablar de temas muy diferentes. El programa de la edición de 2021 publicado en la página incluye tres charlas con la presentación del 'Señor Buebo', creador de la iniciativa del Orgullo Friki en 2006.

FrikiMAD es un evento que se puede seguir de manera totalmente gratuita a través del canal de Youtube de la organización. Además, es de carácter benéfico, y todos los beneficios generados serán enviados a FANVENCIÓN, la organización que permite que los más pequeños conozcan a sus súperheroes favoritos.

Series frikis en televisión e internet internet

Para los amantes de la ficción, las plataformas de streaming ofrecen gran cantidad de contenidos para gustos muy diferentes. En Netflix se han estrenado recientemente series como 'Jupiter's Legacy', una nueva vuelta de tuerca al género de superhéroes, o 'Shadow and Bone', serie de fantasía basada en las novelas de la escritora israelí Leigh Bardugo. Como producto patrio, 'El vecino', protagonizada por Quim Gutiérrez y Clara Lago, ha estrenado su segunda y última temporada, una auténtica parodia del género superheroico a la española.

Los seguidores de la animación pueden disfrutar ya de las nuevas temporadas de 'Castlevania', anime de horror gótico basado en los videojuegos del mismo nombre, y 'Love, Death and Robots', que conjuga la ciencia ficción, la comedia, el terror y la acción en capítulos autoconclusivos animados con técnicas muy diferentes, desde la animación tradicional al diseño por ordenador.

Para los usuarios de Amazon, la serie de animación en 2D 'Invincible' ha recibido muy buenas críticas, consiguiendo una puntuación de 7,7 en Filmaffinity y un 98% en el tomatómetro de Rotten Tomatoes. La plataforma de la empresa de Jeff Bezos también cuenta con series aclamadas en la comunidad friki, como 'The Walking Dead', 'The Boys' o 'American Gods'.

Clásicos del cine junto a tus amigos

No podemos continuar esta lista de recomendaciones sin hacer mención a algunas de las obras cinematográficas "culpables" de que la cultura friki se haya popularizado por todo el mundo. La saga de 'Star Wars' va en primer lugar ya que, además de ser una de las que más seguidores tiene en todo el mundo, es la causante directa de que el Día del Orgullo Friki se celebre el 25 de mayo. En esa fecha, en el año 1977, se estrenaba 'Una nueva esperanza', la entrega que presentaba por primera vez a los Skywalker y todo el universo ideado por George Lucas.

'El Señor de los Anillos' es otra de las obras más importantes para la subcultura popular, tanto por sus tres largometrajes como por las novelas en las que se basa, una saga de la que han bebido todos los autores de fantasía del siglo XX. Disfrutar de las sagas de 'Harry Potter', 'Star Trek', 'Regreso al Futuro', o seleccionar alguna de las obras de Disney o Pixar puede ser un plan apropiado para el 25 de mayo. Si además quieres verlas acompañado pero las restricciones de reuniones no te lo permiten, siempre puedes usar la aplicación Kast, que permite compartir pantalla con tus amigos y así poder comentar la película elegida.

Tarde de juegos de mesa… o en red

Los juegos de mesa suponen uno de los entretenimientos preferidos por la comunidad friki. Aunque es arriesgado hacer una recomendación debido a la gran oferta de juegos que existe en el mercado, no podemos dejar de recomendar clásicos como 'Los colonos de Catán', juego de estrategia económica en la que debemos levantar una colonia en una isla, o 'Bang', en el que se encarna a un pistolero del Oeste que debe acabar con sus enemigos.

Si se prefieren los juegos colaborativos, 'Pandemic' convierte a los jugadores en un equipo de investigadores e ingenieros que deben frenar brotes de enfermedades por todo el mundo, una elección muy apropiada para el año 2021. Para jugadores más expertos, los juegos ambientados en el universo de H.P. Lovecraft, como 'Las mansiones de la locura' o 'Eldritch Horror', pueden suponer un reto más acorde a sus habilidades.

Sin embargo, si somos jugadores más casuales, opciones como 'Exploding Kittens' pueden ser más adecuadas. Este juego rápido de cartas consiste en evitar que un gatito nos explote en la cara, tratando de que esa patata caliente le estalle a los otros jugadores. Otra recomendación es 'Interferencias', que aúna el Pictionary y el clásico 'teléfono roto' para ofrecer horas de risas aseguradas. Una versión online gratuita de este juego, 'Gartic Phone', se ha hecho muy popular en los últimos meses gracias a la exposición que le han dado streamers como Ibai Llanos o Alexelcapo.

Si quieres disfrutar de la diversión de los juegos de mesa pero no puedes reunirte o no dispones de algún juego que te apetezca jugar, existen opciones en internet, como Board Game Arena. En esta página puedes encontrar juegos populares como el ajedrez, el 'Uno', o el 'Backgammon', pero también otros como '7 Wonders', 'Splendor', 'Sushi Go!' o 'Terra Mystica'. Eso sí, para algunos de ellos se necesita una cuenta premium, pero permite con ella organizar partidas con jugadores que no posean cuenta de pago.

Programación especial de Neox

Neox no ha querido perderse el Día del Orgullo Friki, y por ello va a ofrecer el 25 de mayo una programación especial con capítulos deseleccionados para la ocasión.

Además, Cinematrix emitirá tres películas como colofón de la jornada: 'Deuce Bigalow: Gigoló Europeo', 'El Canguro' y 'American Pie'. Puedes consultar la programación de Neox del día 25 de mayo en el siguiente enlace.