De la caza del migrante a la caza del periodista: los ultras acosan e increpan a una reportera de laSexta en Torre-Pacheco

La noche de este martes en Torre-Pacheco se esperaba tensa ante los llamamientos a la "caza al magrebí" que proliferan en redes sociales, tras la brutal paliza a un hombre de 68 años la semana pasada. Por ello, se procedió a desplegar un amplio contingente policial que en vez de aplacar enfrentamientos como los del fin de semana tuvieron que afanarse en proteger a los periodistas que cubrían la concentración.

Fuesen del medio de comunicación que fuesen los reporteros trataban de trabajar entre gritos e insultos de un centenar de manifestantes. Las periodistas de laSexta que estaban en el centro del municipio murciano, Marina Valdés y Bea Osa, no fueron una excepción. Cada vez que las antorchas de sus cámaras se encendían para conectar en directo los manifestantes jaleaban contra ellas. Tanto que los agentes tuvieron que formar un cordón de seguridad entorno a los equipos.

Entre las consignas que, en ocasiones, acompañaron tirando agua contra los informadores, así como con insultos están: "Los terroristas sois vosotros"; "mentirosos"; "perros"; "fuera, fuera" o "que os follen a todos, hijos de puta". Unos ataques que también se dirigían contra el Gobierno central con gritos como "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Sin embargo, el acoso fue especialmente intenso contra la reportera de 'Malas lenguas', de TVE, Esther Yáñez, quien tuvo que salir escoltada por la Guardia Civil. Los miembros de las fuerzas de la seguridad tuvieron que pedir a Yáñez que no continuara con la crónica para no incitar a la masa a continuar con el acoso, mientras algunos periodistas han tenido que quitar las esponjas de sus micros para que no se supiera a cuál representaban por temor a represalias.

Condenas a los ataques

Una situación que también ha afectado a los periodistas de la región. De hecho, el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno en la comunidad han expresado este miércoles su más firme condena ante los ataques e intimidaciones sufridos por periodistas en el marco de los recientes. Ambas instituciones han mostrado su preocupación por el deterioro del clima de respeto hacia la libertad de prensa y han llamado a proteger el ejercicio profesional del periodismo, pieza clave de cualquier democracia.

"No representan al municipio ni a la inmensa mayoría de sus vecinos, gente trabajadora y acogedora", ha señalado en redes sociales la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, denunciando además que los altercados están siendo alimentados "por partidos de ultraderecha, personas y organizaciones que incitan al odio, al racismo y a la xenofobia". Horas después, la misma Guevara ha confirmado que han sido identificadas varias personas que intentaron agredir e insultar a periodistas.

Por su parte, el Colegio de Periodistas ha reaccionado con contundencia tras la aparición de una pancarta intimidatoria frente a la sede del diario 'La Verdad', mostrando su "más enérgica repulsa" y su "apoyo incondicional" a los profesionales del periódico regional. En ese sentido, la entidad ha advertido de que "un Estado democrático no puede permitir que individuos usen siglas trasnochadas para amedrentar a profesionales de la información" y ha pedido a las autoridades identificar a los responsables y aplicar la ley con firmeza.

Asimismo, ha reiterado la importancia de recurrir a medios acreditados y al periodismo ético como única garantía contra la desinformación y el extremismo, es decir, aquellos "que ofrecen noticias elaboradas por profesionales y comprometidas con el código deontológico del periodismo".

Condenas a las que se ha sumado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que reclamó a las autoridades que "adopten medidas" para dar una "mayor protección" a los reporteros. "Esa protección es mucho más necesaria cuando se trata de miembros de equipos de televisión, que, lógicamente, tienen que estar donde se produce la noticia, y son mucho más visibles para los participantes en las concentraciones", explicaron desde la Federación en un comunicado, que ha recogido Servimedia.