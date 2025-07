El juicio por desahucio a las monjas de Belorado, visto para sentencia: "Tenemos la conciencia muy tranquila, vivimos del juicio de Dios"

La imagen que nos han dejado este martes las monjas de Belorado es, sin ninguna duda, para verla y recordarla. Porque hemos acudido a un hecho, cuanto menos, curioso: ocho monjas, vestidas con sus hábitos, caminando hacia un juzgado para sentarse en el banquillo. Junto a ellas, su abogado.

Y es que, las polémicas y famosas religiosas de Belorado, en Burgos, se han enfrentado este martes a la apertura del juicio oral, un proceso que las señala por no querer acatar el desahucio del convento en el que residen. Hay que recordar que estas religiosas fueron excomulgadas, pero las exmonjas insisten en que el monasterio les pertenece. El desahucio, previsto para el 12 de septiembre, queda de momento visto para sentencia.

Como hemos dicho, las ocho exmonjas de Belorado se enfrentan a su posible desahucio, pero lo hacen plantando cara. "Nosotras nos sometemos al juicio de aquí, de la tierra, pero vivimos del juicio de Dios". Pero también, con mucha templanza, porque aseguran que "decida lo que decida la señora juez, tenemos la conciencia muy tranquila".

Atacan al arzobispo de Burgos

Tras su llegada a los juzgados de Briviesca han compadecido ante la jueza encargada del caso. Una comparecencia que ha tenido una gran ausencia, la del arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Justo, la persona que las quiera lo antes posible fuera del convento. Iceta presentó la demanda de desahucio después de que las monjas anunciaran su salida de la iglesia católica.

Sobre su ausencia, ha opinado una de las polémicas religiosas. "Si no viene, es un cobarde. No viene a dar la cara. No ha dado la cara en ningún momento", ha dicho duramente Sor Paloma. Y van más lejos, porque le acusan de actuar como comisario pontificio sin legitimidad, movido únicamente por sus intereses. "El señor Iceta no tiene otro movimiento que su propia ambición para quedarse con nuestros monasterios", ha dicho Sor Paloma.

Ellas siguen manteniendo que el convento les pertenece porque son "una entidad jurídica". Dicen que "son nuestras posesiones, no pertenecen a la iglesia conciliar". Y defienden su libertad de conciencia. "Existe la objeción de conciencia, es una cosa que todo el mundo tiene derecho", argumenta Sor Sion.

La defensa denuncia indefensión, falta de legitimidad del arzobispo como comisario pontificio y un juicio mal planteado desde el inicio. Por ello, su abogado, Florentino Aláez, mantiene: "Haremos todo lo posible por defeder nuestros derechos".

Mientras, el Obispado asegura que la propiedad sigue siendo de la Iglesia y que solo se juzga un desahucio, no la libertad religiosa. Si el fallo da la razón al Obispado, el 12 de septiembre las monjas de Belorado tendrán que abandonar el convento.