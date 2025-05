La reunión en el CECOPI durante el día de la DANA no se grabó porque "no está protocolizado" aunque técnicamente era posible

Han pasado casi siete meses desde las devastadoras riadas en Valencia el 29 de octubre de 2024, que causaron la muerte de 228 personas. La jueza de Catarroja lidera una investigación que ha revelado por qué la reunión del CECOPI no fue grabada: no estaba protocolarizado, a pesar de que el sistema 'CISCO WEBEX' lo permitía. Además, se descubrió que no hubo caídas de telefonía que afectaran el Internet en el CECOPI, aunque las líneas del 112 se redujeron significativamente. Las pantallas de información en tiempo real no funcionaron adecuadamente, ya que se dedicaron a la videoconferencia.