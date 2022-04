El ingeniero encargado de supervisar la atracción hinchable en la que murieron dos niñas no la supervisó correctamente. Un informe policial asegura que el técnico nunca se personó en el recinto de Mislata (Valencia) en el que ocurrió este terrible suceso. El profesional hizo la inspección desde Elche a 180 kilómetros. Se trataba de un castillo hinchable que salió volando por el viento.

El suceso se produjo el 4 de enero, en la feria del municipio de Mislata. Según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y de Sanidad. A última hora de la tarde se levantó una fuerte ráfaga de viento que tumbó la atracción y nueve menores resultaron heridos. Al lugar se desplazaron efectivos de los parques de Paterna, Torrent y del cuerpo de bomberos municipal de València, junto a medios sanitarios.

La Conselleria de Sanidad confirmó la muerte de la niña de ocho años, herida grave al volcar un castillo hinchable, y posteriormente, la de otra menor de cuatro años, que fue hospitalizada en estado grave.

Negligencia en el castillo hinchable de Mislata

Enrique García, portavoz de la OCU, explicó las normas que deben regir a este tipo de atracciones, recordando que no se pueden abrir en caso de haber rachas de viento superiores a los 38 kilómetros por hora, cuando en el momento del accidente eran notablemente superiores. "La atracción tenía que estar totalmente clausurada. La normativa es muy clara al respecto", insistió García, como puedes ver en el siguiente vídeo de Más Vale Tarde. El portavoz de la OCU sentencia que es "evidente" que hubo una negligencia en este caso.

La emotiva despedida a Vera, la menor de 4 años fallecida en Mislata

La familia de Vera, la niña de 4 años fallecida en Mislata, donó sus órganos y se despidieron de ella con este bonito homenaje. Su padre informó de la decisión en redes sociales junto con un vídeo muy emotivo en el que aparece la pequeña cantando un villancico.

"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca", escribió Twitter.