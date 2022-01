La familia de Vera, la niña de 4 años fallecida en Mislata tras un accidente con un castillo hinchable, ha donado sus órganos y le ha hecho un bonito homenaje.

En redes sociales, su padre ha informado de esta decisión junto a un vídeo muy emotivo en el que aparece la pequeña cantando un villancico.

"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca", ha escrito Twitter.

La pequeña resultó herida de gravedad en un accidente con un castillo hinchable en la localidad valenciana de Mislata el 4 de enero. Tras varios días ingresadas en el hospital, finalmente falleció en el Hospital Clínico de Valencia.

En el accidente también resultó herida otra menor de ocho años que falleció el 5 de enero, así como otros siete niños que tuvieron que recibir atención sanitaria.

Por el momento, se siguen practicando diligencias policiales y continúa abierta la investigación del cuerpo especial de la Policía Científica para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si las hubiera, de la empresa de montaje de la feria.