Casilda, de 82 años, teme que la echen de su casa en Burgos tras vivir allí siete décadas: "Quiero estar aquí hasta el último día de mi vida"

Los detalles Su historia no es un caso aislado: otros 102 vecinos de su barrio se enfrentan a la misma incertidumbre después de que una gestora adquiriera sus viviendas y comunicara su intención de no renovar los contratos de alquiler.

Casilda, de 82 años, teme ser desalojada de su hogar en Burgos, donde ha vivido 70 años. Ha perdido peso y sufre insomnio por la incertidumbre de quedarse sin casa. Su caso no es aislado; 102 vecinos enfrentan la misma situación tras la compra de sus viviendas por una gestora que no renovará sus contratos de alquiler. Las viviendas, construidas en 1954 como protegidas, han pasado a ser un negocio inmobiliario. Los residentes, en su mayoría mayores, denuncian haber asumido gastos y mejoras en condiciones precarias. La situación ha generado angustia, agravada al ver sus pisos ya en el mercado.

"Yo quiero estar en mi casa hasta el último día de mi vida". Son las palabras de Casilda, de 82 años, que lleva siete décadas viviendo en la misma casa de Burgos y ahora teme que la obliguen a abandonarla. Ha perdido seis kilos, no puede dormir por las noches y vive aterrorizada ante la posibilidad de quedarse sin un hogar. Su historia no es un caso aislado: otros 102 vecinos de su barrio se enfrentan a la misma incertidumbre después de que una gestora adquiriera sus viviendas y comunicara su intención de no renovar los contratos de alquiler.

"Llevo en esta casa 70 años. Y ahora de pronto me mandan a la calle… es para morirme", confiesa Casilda, que no tiene hijos y ve cómo la amenaza de desahucio pone en peligro el lugar en el que ha transcurrido prácticamente toda su vida. Como ella, decenas de vecinos de Las Calzadas, en Burgos, viven con el miedo a tener que marcharse de las casas en las que han construido sus vidas. Se trata de viviendas protegidas construidas en 1954 que, según denuncian los afectados, han pasado de ser hogares con contratos indefinidos a convertirse en un negocio inmobiliario.

Más de 100 vecinos afectados

La preocupación se extiende por todo el barrio. "103 vecinos, tenemos aproximadamente contabilizados. Todas estas viviendas fueron construidas como viviendas protegidas en 1954. En mayo nos comunican el cambio de propiedad", explica Carmen María Pérez, una de las vecinas afectadas.

Tras la adquisición de los inmuebles, la nueva gestora ha comunicado a los inquilinos su intención de no prorrogar sus contratos de arrendamiento: la empresa les exige abandonar las viviendas cuando finalice el contrato y devolverlas en las mismas condiciones en las que las recibieron". "Es voluntad de nuestra parte no prorrogar el contrato de arrendamiento. Una vez llegada la fecha de finalización del contrato, proceda a desocupar el inmueble, entregándolo en las mismas condiciones que lo recibió y hacer entrega de las llaves al arrendador", recoge el escrito enviado a los vecinos.

Una comunicación que ha desatado la angustia entre unos residentes que, en muchos casos, son personas mayores y no cuentan con una alternativa habitacional. Los afectados denuncian que han tenido que asumir durante décadas gastos y mejoras en unas viviendas que, aseguran, partían de unas condiciones muy precarias: "Unas casas del 54 que tenían una cocina económica, de carbón, sin calefacción".

Incluso, confiesan, "la acometida del gas, que vemos las tuberías, la propiedad dijo que si queríamos tener gas para tener calefacción no se hizo cargo, que teníamos que asumir nosotros el gasto". En la actualidad, después de invertir tiempo y dinero en sus hogares, los residentes se enfrentan a la posibilidad de tener que marcharse. Es el caso de Pancho, que lleva viviendo siete décadas en el mismo edificio: "Este es el portal en el que he vivido los últimos 70 años. Ahora resulta que de la noche a la mañana dicen que nos tenemos que marchar", lamenta.

"Nuestros pisos ya están en internet"

La incertidumbre es aún mayor al comprobar que las viviendas ya aparecen en el mercado inmobiliario. "Todos nuestros pisos ya están en internet", denuncia Marga Lechosa, otra de las residentes amenazadas. Y plantea la pregunta que se hacen muchos de los afectados: "¿Por qué tenemos que marchar para especular con nuestros pisos y ganar dinero?".

Por su parte, Casilda reconoce la importancia de la lucha iniciada por Maricarmen, que también se enfrentó a un desahucio y puso en marcha una reivindicación para denunciar la situación de las personas que pierden sus hogares. "Esa mujer es la que nos ha salvado un poco de que el mundo se entere de lo que está pasando. De los desahucios", afirma Casilda.

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