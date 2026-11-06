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Tras una denuncia anónima

Detienen a tres hombres en Perú por intentar sacar del país unas 3.000 tarántulas en avión

Los detalles Las tarántulas, algunas de ellas de especies protegidas, estaban dentro de recipientes de plástico, ocultas dentro de las maletas que los detenidos pretendían facturar en la bodega del avión.

Imagen con algunas de las crías de tarántula que intentaron sacar del país. Imagen con algunas de las crías de tarántula que intentaron sacar del país.Agencia EFE
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Las autoridades han detenido a tres hombres en Perú cuando intentaban sacar del país alrededor de 3.000 tarántulas, la mayoría de ellas bebés, para llevarlas en avión a Europa, según informa la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Los hombres, dos alemanes y un polaco, se disponían a viajar con las tarántulas a Düsseldorf (Alemania) y Cracovia (Polonia), respectivamente, desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el más grande de Perú, que sirve a Lima.

Según publicaciones científicas, uno de los detenidos sería un investigador de tarántulas reconocido.

Las tarántulas, algunas de ellas de especies protegidas, estaban dentro de recipientes de plástico, ocultas dentro de las maletas que los detenidos pretendían facturar en la bodega del avión.

"Encontramos a las tarántulas en diferentes estadios, desde huevos, crías y adultos. Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia”, refirió Cora Suárez, técnica en control forestal y de fauna silvestre del Serfor.

Los ejemplares incautados aún se están identificando, entre las que se encuentran del género 'pamphobeteus', y las especies 'thrixopelma lagunas', 'antikuna sp.' y 'avicularia sp.' (los ejemplares de estas especies aún faltan por describir por la ciencia).

Mientras, la especie 'pamphobeteus antinous' está categorizada como vulnerable (Vu) dentro de la lista de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

El hallazgo se realizó gracias a una denuncia anónima realizada a la plataforma Alerta Serfor, lo que permitió que las autoridades realizasen un paciente trabajo de inteligencia para dar con los infractores.

Los oficiales de Acciones Inmediatas de la Sunat, con información de Inteligencia Aduanera, intervinieron a los tres pasajeros e inspeccionaron sus equipajes.

Inicialmente hallaron las tarántulas en el equipaje del hombre polaco y posteriormente se advirtió que su vuelo estaba vinculado con los otros dos pasajeros alemanes, a quienes también se le encontró más tarántulas en sus maletas.

Los detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía para enfrentar una denuncia por tráfico ilícito de especies protegidas. Una vez se culminen las evaluaciones, las tarántulas serán puestas a buen recaudo en un centro de cría autorizado.

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