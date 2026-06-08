El Canal de Isabel II culpa del mal sabor del agua del grifo en Madrid a una "maniobra" realizada en una potabilizadora

El contexto Durante los últimos días, personas de distintos lugares de Madrid se habían quejado de un cambio de sabor y de olor del agua del grifo de la capital.

Los madrileños suelen presumir de tener la mejor agua de grifo de España. Sin embargo, en los últimos días, varios residentes de Madrid han notado un cambio en el sabor y olor del agua. El Canal de Isabel II, responsable del suministro, ha atribuido este fenómeno a una "maniobra" en una de sus potabilizadoras. Según la entidad, se realizaron trabajos en los sistemas de filtración, lo que provocó el cambio percibido. A pesar de estos ajustes, aseguran que el agua sigue siendo potable y están trabajando para eliminar el sabor y olor atípicos. Estos trabajos de mantenimiento son rutinarios pero, ocasionalmente, pueden influir en las características del agua sin comprometer su calidad.

Si de algo presumen los madrileños es de su agua de grifo. De hecho dicen que es la mejor de toda España. Ahora bien, en los últimos días se había registrado quejas por su sabor, a las que el Canal de Isabel II, la entidad responsable, ha respondido achacando ese cambio de sabor y también de olor a una "maniobra" en una de sus potabilizadoras.

Durante los últimos días, personas de distintos barrios de Madrid habían notado un cambio en el olor y el sabor del agua del grifo, situación que habían reportado. Y este lunes, el Canal de Isabel II ha explicado que se debe a un trabajo realizado en los sistemas de filtración en algunas zonas de la capital.

"Tras una maniobra realizada en una de nuestras potabilizadoras, los usuarios de algunos municipios pueden haber percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos. El agua sigue siendo potable y apta para el consumo, pero en todo caso se están efectuando actuaciones en la red de distribución para eliminar el sabor y olor atípicos, que irán desapareciendo paulatinamente", han explicado en un comunicado.

La entidad ha detallado que se realizan "trabajos periódicos de mantenimiento, limpieza y mejora" en sus estaciones de tratamiento de agua potable, unas que "normalmente pasan desapercibidas para el usuario", pero que en ocasiones puntuales como en esta "pueden influir en el sabor u olor del agua suministrada sin que ello afecte a su potabilidad".