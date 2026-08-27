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Piden medidas

Ceuta rechaza la violencia contra los migrantes, pero reclama soluciones: "Son seres humanos y hay que respetarlos"

Los detalles Aunque no comparten ni justifican los incidentes, algunos vecinos reconocen también el agobio que existe entre parte de la población ante una situación que consideran desbordada: "También tenemos miedo".

Grupo de ceutíes carga contra los migrantes en Ceuta.
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Miles de migrantes han llegado en los últimos días a las costas de Ceuta, una situación que ha tensionado todavía más a una ciudad que lleva tiempo reclamando soluciones ante la presión migratoria. Pero las imágenes de algunos vecinos destrozando asentamientos y tratando de amedrentar a los migrantes en la playa del Trampolín han abierto también otro debate: ¿qué opinan el resto de ceutíes de lo ocurrido?

La respuesta, entre muchos de los vecinos consultados, es clara: rechazo a la violencia. Consideran que quienes protagonizaron las escenas de las últimas noches no representan a toda la ciudad: "Siempre puede haber una manzana podrida en el cesto", cuenta un vecino.

El rechazo a lo ocurrido es generalizado entre quienes hablan ante nuestras cámaras: "No podemos coger la justicia por nuestra mano. Lo que pasó no me parece bien", asegura una mujer. Otra lo resume de una manera todavía más contundente: "Son seres humanos y hay que respetarlos".

Sin embargo, aunque no comparten ni justifican los incidentes, algunos vecinos reconocen también el miedo y el agobio que existe entre parte de la población ante una situación que consideran desbordada: "También tenemos miedo, en mi casa llaman a mi puerta", explica una vecina.

Para algunos ceutíes, es precisamente esa sensación de falta de respuesta y de una crisis que se prolonga en el tiempo la que ha ido elevando la tensión. Insisten, no obstante, en que Ceuta no es una ciudad racista y creen que, si se hubieran tomado medidas antes, no se habría llegado a este punto: "Ceuta no es una ciudad racista para nada... si esto se hubiera solucionado el segundo día, la gente no hubiera llegado hasta este nivel".

"Todo esto viene por la dejadez de una situación que poco a poco se ha ido crispando y si no actúan ni ponen medidas esto puede ir a peor", afirma un joven. El mensaje que se repite entre los vecinos es la necesidad de tomar medidas cuanto antes. No solo para rebajar la tensión y que los ceutíes puedan recuperar la tranquilidad, sino también para que las personas migrantes que han llegado a la ciudad puedan tener unas condiciones de vida dignas: "Estamos agobiados, es mucha gente... con el agobio se ponen contra los inmigrantes".

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