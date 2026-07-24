El calor será más intenso en Andalucía mientras media España se mantiene en aviso naranja por altas temperaturas

Los detalles Andalucía ha activado el nivel rojo en la provincia de Almería, donde los termómetros alcanzarán 44 grados en áreas del valle del Almanzora y en Los Vélez. En la provincia de Málaga, con nivel naranja, el termómetro subirá hasta los 41 grados en zonas de Sol y Guadalhorce.

Media España enfrenta alertas por tormentas y calor intenso, especialmente en Andalucía, donde se ha emitido un aviso rojo por temperaturas de hasta 44 grados en Almería. Málaga está en nivel naranja con temperaturas de 40-41 grados. En el Mediterráneo, Murcia, Cataluña y Baleares también tienen aviso naranja por calor, con temperaturas de hasta 40 grados. Aragón y Castilla-La Mancha presentan alertas por temperaturas cercanas a 39 grados. En el norte, La Rioja y Navarra están en alerta naranja, mientras que otras regiones tienen aviso amarillo. Canarias sigue con alerta por viento y mala mar. Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del país, excepto en el sureste y Navarra.

Media España continúa este viernes con aviso por tormentas o por calor sofocante con mayor intensidad en puntos de Andalucía, donde hay aviso rojo (peligro extraordinario) por altas temperaturas que alcanzarán los 44 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Andalucía tiene nivel rojo en la provincia de Almería, donde los termómetros alcanzarán 44 grados en áreas del valle del Almanzora y en Los Vélez, mientras que en la provincia de Málaga -nivel naranja- el termómetro subirá hasta los 40-41 grados en zonas de Sol y Guadalhorce.

En comunidades a orilla del Mediterráneo la Aemet ha activado el aviso naranja (peligro importante) por intenso calor en la Región de Murcia, Cataluña y las Baleares por registros que oscilarán entre los 40 grados de la isla de Mallorca y de Murcia y los 37 grados en el Pirineo de Lleida. Aragón también está en naranja por registros de 39 grados en las provincias de Teruel y Zaragoza, mientras que en Castilla-La Mancha el nivel naranja solo afecta a la provincia de Albacete, donde se prevén 39 grados en áreas de La Mancha.

En la mitad norte peninsular hay alerta naranja en La Rioja y en Navarra por temperaturas máximas, también de hasta 39 grados. En las provincias de Burgos (Castilla y León), Álava (País Vasco), Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana) y en la ciudad autónoma de Ceuta el aviso es amarillo (peligro bajo) por registros que oscilarán entre los 36 y los 39 grados.

El archipiélago canario sigue con alerta amarilla por fuertes rachas de viento, hasta 80 km/h, y por mala mar. En cuanto a las tormentas, algunas con fuertes rachas de viento y/o granizo, la Aemet ha señalado que afectarán a las comunidades de Aragón, Asturias, Galicia y a la provincia de Valencia, donde en todas ellas se ha activado la alerta amarilla.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales.

Habrá cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en puntos del Levante y de nubes medias y altas en el sureste. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de Aragón y Comunidad Valenciana, sin descartar áreas aledañas y se esperan cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur y polvo en suspensión en la mitad sureste peninsular y ambos archipiélagos.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, "notablemente" en puntos del Levante y extremo noroeste y exceptuando litorales del extremo sureste y Navarra y zonas aledañas, que registrarán aumentos. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad este peninsular, Andalucía y Baleares, sobrepasando incluso los 40 en regiones del sureste peninsular así como en puntos de Alborán y Mallorca. Las mínimas ascenderán en el tercio este peninsular, con descensos en el resto de la Península y pocos cambios en los archipiélagos.

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