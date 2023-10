Los bichos han seguido atacando en pleno otoño. También los saltamontes y las moscas. El calor de estas semanas es el culpable de que los bichos hayan estado con nosotros este año un poco más de lo normal.

Prueba de ello son las imágenes de chinches en Barakaldo, saltamontes en Madrid y mosquitos en Sevilla. No es normal que haya tanto bicho a mediados de octubre, sostienen en la calle. "Tengo la casa llena de moscas", asegura una mujer. "De camino a la facultad e incluso en casa, que es raro para la época", expresa una joven.

La culpa de esta situación es del calor: los ciclos se desajustan y los insectos nacen cuando no toca y no están cuando hacen falta. José María Hernández, doctor en Biología, explica que el insecto cuando nace no están las flores y no tiene tanto alimento. "La flor no tiene tanto polinizador y se puede producir una extinción de cantidad de ejemplares", añade.